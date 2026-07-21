Sebelum Tidur, Konsumsi 6 Makanan Ini agar Istirahat Lebih Optimal

ilustrasi orang yang insomnia. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Mengatasi insomnia tidak hanya bergantung pada rutinitas tidur yang baik, tetapi juga dapat didukung oleh pilihan makanan yang dikonsumsi pada malam hari.
Salah satu nutrisi yang berperan penting adalah triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi melatonin dan serotonin. Kedua hormon tersebut berfungsi meningkatkan rasa rileks, menenangkan pikiran, serta mendukung kualitas tidur yang lebih baik.
Karena itu, mengonsumsi makanan yang kaya triptofan sebelum tidur dapat menjadi salah satu cara alami untuk mengurangi gejala insomnia dan membantu tubuh beristirahat secara optimal.
Mengutip laporan English Jagran, berikut enam jenis makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi sebelum tidur agar tidur menjadi lebih nyenyak.
1. Kiwi
Antioksidan yang melimpah dalam kiwi bantu mengurangi stres oksidatif dan insomnia.
Tak hanya itu, kiwi juga mengandung serotonin, zat kimia alami yang menenangkan pikiran.
Konsumsilah makanan seimbang yang terdiri dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan beserta protein dan serat untuk mencegah masalah tidur.
2. Pisang
Tahukah Anda bahwa pisang mengandung banyak vitamin, mineral, kalium, dan triptofan?
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