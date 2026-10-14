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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.34 WIB

Ingin Melindungi Diri dan Tak Tertipu Disinformasi Berbasis AI? Pelajari 7 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tak tertipu oleh disinformasi ai./Magnific/primagefactory - Image

seseorang yang tak tertipu oleh disinformasi ai./Magnific/primagefactory

JawaPos.com - Kita hidup di zaman ketika melihat belum tentu berarti benar.

Sebuah foto bisa dibuat oleh AI. Suara seseorang bisa ditiru. Wajah seorang tokoh dapat ditempelkan ke tubuh orang lain. Video yang tampak begitu nyata bisa berisi percakapan yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Masalahnya, kemampuan teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk mengenali manipulasi.

Di sinilah psikologi menjadi penting.

Untuk menghadapi disinformasi berbasis AI, kita tidak cukup hanya belajar membedakan gambar asli dan gambar palsu. Kita juga perlu memahami mengapa otak kita mudah percaya, kapan emosi membuat penilaian menjadi buruk, dan bagaimana kebiasaan berpikir tertentu dapat dimanfaatkan oleh pembuat disinformasi.

Dengan kata lain, pertahanan terbaik bukan hanya teknologi.

Pertahanan terbaik juga adalah memahami cara kerja pikiran sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat tujuh hal dari psikologi yang penting dipelajari jika Anda ingin lebih sulit ditipu oleh disinformasi berbasis AI.

1. Pahami bahwa otak tidak selalu mencari kebenaran—otak mencari jalan yang efisien

Banyak orang mengira manusia mengambil keputusan dengan cara mengumpulkan fakta, membandingkannya, lalu menarik kesimpulan secara rasional.

Editor: Hanny Suwindari
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