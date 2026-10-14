5 Kebiasaan Kecil Pembuka Rezeki Menurut Primbon Jawa, Maknanya Lebih Dalam dari Sekadar Beruntung

JawaPos.com - Rezeki sering kali identik dengan kerja keras, peluang usaha, dan keberanian mengambil keputusan besar.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ada hal-hal sederhana yang tidak kalah penting, seperti cara berbicara, menyikapi masalah, memperlakukan orang lain, hingga menjaga lingkungan tempat tinggal.

Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi dapat membentuk karakter yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, sikap dan perilaku sehari-hari memiliki makna tersendiri dalam menjalani kehidupan.

Sejumlah nilai yang diwariskan leluhur, seperti andap asor, narimo ing pandum, dan urip iku urup, mengajarkan pentingnya kerendahan hati, penerimaan yang disertai usaha, serta kepedulian terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut kerap dikaitkan dengan keberkahan dan kelancaran rezeki.

Lantas, apa saja kebiasaan kecil yang dipercaya dapat membuka pintu rezeki menurut primbon Jawa?

Ada 5 hal yang menarik untuk diperhatikan, mulai dari menjaga ucapan hingga membiasakan diri berbagi dilansir dari kanal YouTube Kidung Cirebon.

Meski tidak dapat dijadikan jaminan datangnya kekayaan, kebiasaan-kebiasaan ini menyimpan pelajaran tentang cara membangun kehidupan yang lebih baik.

1. Menjaga Ucapan agar Tidak Menyakiti Orang Lain

Dalam budaya Jawa, terdapat ungkapan ajining diri saka lathi, yang secara umum bermakna bahwa harga diri seseorang tercermin dari tutur katanya.

Ungkapan ini mengingatkan bahwa ucapan bukan sekadar alat untuk menyampaikan pikiran, melainkan juga cerminan kepribadian.

Seseorang yang mampu berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak mudah melontarkan kata-kata kasar dinilai memiliki sikap yang lebih terjaga.

Dalam pandangan tradisi Jawa, menjaga ucapan merupakan bagian dari upaya menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia.