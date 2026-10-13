Melihat 6 Tanda Interaksi Saat di Tempat Kerja, Waspadalah: Mungkin Kamu Berada di Lingkungan Toxic

JawaPos.com - Tidak semua tempat kerja yang melelahkan bisa disebut toxic. Dalam pekerjaan, perbedaan pendapat, tekanan deadline, kritik dari atasan, atau sesekali mengalami konflik dengan rekan kerja adalah hal yang cukup normal.

Namun, ada perbedaan antara situasi kerja yang sesekali sulit dan pola interaksi yang terus-menerus membuat seseorang merasa tertekan, tidak aman, direndahkan, atau kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Lingkungan kerja yang tidak sehat sering kali tidak langsung terlihat. Tidak selalu ada pertengkaran besar. Tidak selalu ada orang yang terang-terangan berteriak atau menghina.

Kadang-kadang, lingkungan yang bermasalah justru terlihat dari interaksi kecil yang terjadi setiap hari.

Misalnya, kamu mulai merasa harus berhati-hati setiap kali berbicara. Kamu takut salah. Kamu merasa keberhasilanmu tidak pernah cukup. Atau kamu mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri karena terlalu sering mendapatkan perlakuan yang merendahkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), jika beberapa pola berikut terjadi secara berulang dan melibatkan banyak interaksi di tempat kerja, mungkin sudah waktunya kamu memperhatikan kondisi lingkungan kerjamu dengan lebih serius.

1. Kamu Sering Merasa Harus "Jaga Sikap" Secara Berlebihan

Berhati-hati dalam berkomunikasi di tempat kerja adalah hal yang wajar.

Tetapi ada perbedaan antara profesional dan selalu takut akan konsekuensi dari perkataanmu sendiri.