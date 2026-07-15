Akankah AI Membuat Kita Lebih Kasar? 7 Cara Komunikasi kepada AI yang Mungkin Merusak Interaksi Antarmanusia Menurut Psikologi

seseorang yang komunikasi dengan AI./Magnific/dimaberlin
JawaPos.com - Kemunculan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, mencari informasi, bahkan mencari teman berbicara. Kini jutaan orang setiap hari meminta AI menulis email, membuat presentasi, menjawab pertanyaan, hingga memberikan saran kehidupan.
Namun, di balik semua kemudahan tersebut muncul sebuah pertanyaan menarik dari sudut pandang psikologi:
Apakah cara kita berbicara kepada AI dapat memengaruhi cara kita memperlakukan manusia?
Pertanyaan ini bukan sekadar kekhawatiran berlebihan. Psikologi telah lama menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk pola berpikir (habit formation). Otak manusia tidak selalu membedakan apakah suatu perilaku dilakukan kepada manusia atau kepada mesin. Yang diingat otak adalah pola respons yang terus dilatih.
Ketika seseorang setiap hari memberi perintah singkat seperti:
"Buat!"
"Cepat!"
"Salah. Ulangi."
"Ganti."
maka tanpa disadari gaya komunikasi tersebut bisa terbawa ketika berinteraksi dengan rekan kerja, pasangan, anak, atau teman.
Memang belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa penggunaan AI secara langsung membuat seseorang menjadi lebih kasar. Namun, sejumlah teori psikologi mengenai pembentukan kebiasaan, pembelajaran sosial, dan komunikasi menunjukkan bahwa pola komunikasi yang sering dilatih dapat memengaruhi kebiasaan interpersonal.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh kebiasaan berbicara kepada AI yang patut diwaspadai.
1. Terbiasa Memberi Perintah Tanpa Kata Tolong
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa