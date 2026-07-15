Akankah AI Membuat Kita Lebih Kasar? 7 Cara Komunikasi kepada AI yang Mungkin Merusak Interaksi Antarmanusia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kemunculan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, mencari informasi, bahkan mencari teman berbicara. Kini jutaan orang setiap hari meminta AI menulis email, membuat presentasi, menjawab pertanyaan, hingga memberikan saran kehidupan.

Namun, di balik semua kemudahan tersebut muncul sebuah pertanyaan menarik dari sudut pandang psikologi:

Apakah cara kita berbicara kepada AI dapat memengaruhi cara kita memperlakukan manusia?

Pertanyaan ini bukan sekadar kekhawatiran berlebihan. Psikologi telah lama menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk pola berpikir (habit formation). Otak manusia tidak selalu membedakan apakah suatu perilaku dilakukan kepada manusia atau kepada mesin. Yang diingat otak adalah pola respons yang terus dilatih.

Ketika seseorang setiap hari memberi perintah singkat seperti:

"Buat!"

"Cepat!"

"Salah. Ulangi."

"Ganti."

maka tanpa disadari gaya komunikasi tersebut bisa terbawa ketika berinteraksi dengan rekan kerja, pasangan, anak, atau teman.

Memang belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa penggunaan AI secara langsung membuat seseorang menjadi lebih kasar. Namun, sejumlah teori psikologi mengenai pembentukan kebiasaan, pembelajaran sosial, dan komunikasi menunjukkan bahwa pola komunikasi yang sering dilatih dapat memengaruhi kebiasaan interpersonal.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh kebiasaan berbicara kepada AI yang patut diwaspadai.