7 Alasan Mengapa Interaksi Harian Lebih Penting dari yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang membangun hubungan dengan orang lain. (Magnific)

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, hubungan dengan orang lain sering menjadi hal pertama yang dikorbankan. Kita merasa harus menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, mengejar target, mengurus keluarga, membalas pesan seperlunya, lalu baru memiliki waktu untuk bersosialisasi.



Padahal, dari sudut pandang psikologi, hubungan sosial bukan sekadar pelengkap kehidupan. Interaksi sehari-hari dengan pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, atau bahkan percakapan singkat dengan orang lain dapat memainkan peran penting dalam kesehatan psikologis dan kualitas hidup.



Menariknya, hubungan yang memberikan manfaat tersebut tidak selalu harus berupa persahabatan yang sangat dekat. Sapaan sederhana, makan bersama, berbicara tentang hari yang sedang dijalani, membantu seseorang, atau sekadar tertawa bersama dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial yang bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (25/8), terdapat 7 alasan mengapa hubungan harian dengan orang lain sebenarnya jauh lebih penting daripada yang sering kita sadari.



1. Hubungan sosial membantu manusia memenuhi kebutuhan dasar untuk merasa terhubung



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa diterima, dihargai, diperhatikan, dan menjadi bagian dari kelompok.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain sering disebut sebagai need to belong, yaitu kebutuhan mendasar untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang positif dan relatif stabil.



Itulah sebabnya seseorang bisa merasa kesepian meskipun berada di tengah banyak orang. Jumlah orang di sekitar kita tidak selalu sama dengan kualitas hubungan yang kita miliki.



Seseorang mungkin memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi tetap merasa sendirian apabila tidak memiliki orang yang dapat diajak berbicara secara jujur. Sebaliknya, seseorang dengan lingkaran sosial yang kecil dapat merasa sangat terhubung apabila memiliki beberapa hubungan yang hangat dan bermakna.



Interaksi sehari-hari membantu memenuhi kebutuhan tersebut secara perlahan.



Ketika seseorang bertanya, "Bagaimana harimu?", lalu benar-benar mendengarkan jawabannya, ada pesan psikologis yang sederhana tetapi kuat: "Saya melihat Anda. Anda berarti."



Hal-hal kecil semacam itu dapat memberikan rasa keterhubungan yang tidak selalu kita sadari.



Karena itu, hubungan sosial bukan hanya mengenai memiliki seseorang ketika sedang mengalami masalah besar. Hubungan juga dibangun melalui ribuan interaksi kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.



2. Interaksi dengan orang lain dapat membantu mengatur emosi



Emosi manusia tidak selalu mudah diatur sendirian.



Ketika mengalami kegagalan, konflik, kecemasan, kekecewaan, atau tekanan pekerjaan, kita sering membutuhkan orang lain untuk membantu melihat situasi dari perspektif yang berbeda.



Inilah salah satu alasan mengapa berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membuat masalah terasa lebih ringan.



Ketika seseorang menceritakan masalahnya, proses tersebut bukan hanya "mengeluarkan isi kepala". Percakapan dapat membantu seseorang menyusun kembali pikirannya, memberikan nama pada emosinya, dan melihat hubungan antara berbagai kejadian.



Misalnya, seseorang pulang kerja dalam keadaan kesal. Ia mungkin awalnya berpikir:



"Hari ini semuanya berantakan."



Namun setelah berbicara dengan teman, ia mungkin menyadari:



"Sebenarnya saya hanya kecewa karena satu proyek tidak berjalan sesuai rencana."



Perubahan kecil dalam cara memahami masalah tersebut dapat membuat emosi menjadi lebih mudah dikelola.



Dalam psikologi, dukungan sosial juga dikenal sebagai salah satu sumber daya penting dalam menghadapi stres. Orang lain dapat memberikan dukungan emosional, informasi, perspektif, atau bantuan praktis.



Namun bukan berarti setiap masalah harus diceritakan kepada banyak orang. Yang lebih penting adalah memiliki hubungan di mana seseorang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri.



Kadang-kadang, kita tidak membutuhkan solusi.



Kita hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya mengerti. Itu memang tidak mudah."



3. Hubungan yang sehat dapat mengurangi rasa kesepian



Kesepian tidak selalu berarti sendirian secara fisik.



Seseorang dapat tinggal sendiri tetapi merasa baik-baik saja. Sebaliknya, seseorang dapat tinggal bersama keluarga atau berada di kantor yang penuh orang tetapi tetap merasa sangat kesepian.



Ini menunjukkan bahwa kesepian lebih berkaitan dengan perasaan adanya jarak antara hubungan sosial yang kita inginkan dan hubungan sosial yang kita rasakan.



Karena itu, interaksi sehari-hari memiliki peran penting.



Percakapan singkat dengan rekan kerja, makan malam bersama keluarga, menelepon teman lama, berbicara dengan pasangan sebelum tidur, atau sekadar menyapa tetangga dapat menciptakan momen keterhubungan.



Tidak semua interaksi harus mendalam.



Bahkan percakapan ringan dapat memberi sinyal kepada otak bahwa kita tidak sepenuhnya terisolasi dari lingkungan sosial.



Masalahnya, kehidupan modern sering membuat kita menganggap interaksi kecil sebagai sesuatu yang tidak penting.



Kita mungkin berpikir:



"Nanti saja saya hubungi teman saya ketika sudah punya banyak waktu."



"Saya sedang sibuk, jadi tidak perlu ngobrol."



"Kalau bertemu, harus punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan."



Padahal, hubungan tidak hanya dibangun melalui percakapan besar. Hubungan justru sering dipelihara melalui konsistensi interaksi kecil.



Seperti tanaman yang membutuhkan air secara teratur, hubungan juga membutuhkan perhatian secara berkala.



4. Hubungan sosial dapat membuat kehidupan terasa lebih bermakna



Manusia tidak hanya mencari kesenangan. Kita juga mencari makna.



Banyak orang menemukan sebagian besar makna hidup melalui hubungan dengan orang lain: menjadi pasangan, orang tua, sahabat, saudara, mentor, rekan kerja, atau seseorang yang membantu orang lain.



Perasaan bahwa kehadiran kita penting bagi seseorang dapat memberikan tujuan yang kuat.



Contohnya sederhana.



Seseorang mungkin merasa lelah setelah bekerja sepanjang hari. Namun ketika pulang dan melihat anaknya menunggu, kelelahan tersebut dapat terasa berbeda.



Seorang teman mungkin merasa hidupnya monoton. Tetapi ketika ia membantu temannya melewati masa sulit, ia bisa merasakan bahwa dirinya memiliki peran yang berarti.



Hubungan memberikan konteks terhadap pengalaman hidup.



Kesuksesan pun sering terasa lebih bermakna ketika dapat dibagikan dengan orang lain.



Mendapatkan pekerjaan baru tentu menyenangkan. Tetapi menceritakannya kepada orang yang kita sayangi dan melihat mereka ikut bahagia dapat memperbesar pengalaman tersebut.



Dengan kata lain, kebahagiaan manusia sering kali bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga dengan siapa kita dapat berbagi pengalaman tersebut.



5. Orang lain membantu kita memahami diri sendiri



Menariknya, hubungan dengan orang lain bukan hanya membantu kita memahami mereka. Hubungan juga menjadi salah satu cara utama kita memahami diri sendiri.



Kita mengetahui banyak hal tentang diri kita melalui interaksi sosial.



Dari respons orang lain, kita belajar:



bagaimana kita berkomunikasi;

bagaimana kita menghadapi konflik;

apa yang membuat kita nyaman;

apa yang membuat kita marah;

batasan apa yang kita miliki;

nilai-nilai apa yang penting bagi kita;

dan seperti apa kita ingin diperlakukan.



Hubungan juga dapat menjadi semacam cermin psikologis.



Misalnya, seseorang mungkin merasa dirinya sangat sabar. Namun ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan, ia menyadari bahwa sebenarnya ia sulit menerima kritik.



Atau seseorang mungkin menganggap dirinya tidak membutuhkan siapa pun. Setelah mengalami masa sulit, ia menyadari bahwa memiliki orang yang dapat dipercaya ternyata sangat penting baginya.



Interaksi sosial memberikan kesempatan untuk belajar tentang diri sendiri secara nyata, bukan hanya melalui introspeksi.



Karena itu, hubungan yang sehat tidak selalu membuat kita merasa nyaman setiap saat. Terkadang hubungan justru menantang kita untuk berkembang.



Teman yang baik bukan hanya orang yang selalu setuju dengan kita. Ia juga bisa menjadi orang yang membantu kita melihat sesuatu yang selama ini tidak kita sadari.



6. Interaksi sehari-hari membantu menjaga kesehatan psikologis dalam jangka panjang



Dampak hubungan sosial tidak hanya terasa ketika kita sedang berbicara dengan seseorang.



Hubungan yang sehat dapat menjadi bagian dari sistem dukungan psikologis yang membantu seseorang menghadapi berbagai fase kehidupan.



Ketika hidup berjalan baik, hubungan membuat pengalaman positif terasa lebih kaya.



Ketika hidup sedang sulit, hubungan dapat menjadi tempat untuk mendapatkan dukungan.



Ketika seseorang mengalami perubahan besar—misalnya pindah pekerjaan, kehilangan seseorang, menghadapi kegagalan, atau memasuki fase kehidupan baru—hubungan sosial dapat menjadi salah satu sumber daya yang membantu proses adaptasi.



Inilah mengapa kualitas hubungan sering kali lebih penting daripada sekadar jumlah hubungan.



Memiliki banyak kenalan memang dapat memperluas jaringan sosial. Namun memiliki beberapa orang yang benar-benar dapat dipercaya dapat memberikan rasa aman psikologis yang berbeda.



Hubungan yang sehat biasanya memiliki unsur seperti kepercayaan, rasa hormat, komunikasi, empati, dan timbal balik.



Sebaliknya, hubungan yang terus-menerus dipenuhi manipulasi, penghinaan, ketakutan, atau konflik destruktif tentu tidak otomatis memberikan manfaat hanya karena disebut sebagai "hubungan sosial".



Jadi, pesan psikologinya bukan "semakin banyak orang, semakin baik."



Pesannya adalah:



Manusia membutuhkan hubungan yang sehat dan bermakna.



7. Kebiasaan sosial kecil dapat memiliki dampak besar



Mungkin bagian paling menarik dari semua ini adalah bahwa menjaga hubungan tidak selalu membutuhkan perubahan besar dalam hidup.



Sering kali, yang dibutuhkan hanyalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Misalnya:



Mengirim pesan kepada teman.



Tidak harus percakapan panjang. Kalimat sederhana seperti "Apa kabar?" dapat menjadi awal sebuah hubungan yang kembali terhubung.



Makan bersama tanpa terus melihat ponsel.



Beberapa menit percakapan yang benar-benar fokus pada orang lain dapat lebih bermakna daripada berjam-jam berada di ruangan yang sama tetapi masing-masing sibuk dengan layar.



Menyapa orang di sekitar.



Sapaan kepada tetangga, penjaga toko, rekan kerja, atau orang yang kita temui secara rutin dapat menciptakan rasa keterhubungan sosial.



Meluangkan waktu untuk keluarga.



Tidak harus berupa perjalanan mahal. Duduk bersama, makan malam, berbicara tentang aktivitas hari itu, atau menonton sesuatu bersama juga merupakan bentuk interaksi sosial.



Mendengarkan dengan sungguh-sungguh.



Kadang-kadang hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain bukan nasihat, melainkan perhatian penuh.



Kebiasaan kecil tersebut mungkin terlihat sepele. Namun hubungan manusia memang sering terbentuk dari akumulasi momen-momen kecil.



Mengapa Kita Sering Mengabaikan Hubungan Sosial?



Jika hubungan begitu penting, mengapa kita sering mengabaikannya?



Salah satu alasannya adalah karena manfaat hubungan sosial tidak selalu terlihat secara langsung.



Ketika kita menyelesaikan pekerjaan, hasilnya dapat dilihat.



Ketika kita berolahraga, kita dapat mencatat durasinya.



Ketika kita menghasilkan uang, kita dapat melihat angkanya.



Tetapi ketika kita menghabiskan 30 menit berbicara dengan seorang teman, manfaatnya tidak selalu dapat diukur.



Akibatnya, hubungan sosial sering kalah prioritas dibandingkan aktivitas yang menghasilkan sesuatu secara langsung.



Kita berkata:



"Saya terlalu sibuk untuk menelepon teman."



Namun kita mungkin menghabiskan satu jam menggulir media sosial tanpa tujuan yang jelas.



Kita berkata:



"Nanti kalau sudah punya waktu, saya akan mengunjungi keluarga."



Padahal waktu luang yang sempurna mungkin tidak pernah datang.



Di sinilah pentingnya menyadari bahwa hubungan sosial bukan pengganggu produktivitas. Hubungan adalah bagian dari kehidupan yang ingin kita jalani dengan baik.



Bagaimana Memulai Memperbaiki Hubungan Sosial?



Tidak perlu langsung mengubah seluruh kehidupan sosial Anda.



Mulailah dari hal kecil.



Pilih satu atau dua orang yang memang penting bagi Anda. Hubungi mereka. Tanyakan kabar mereka. Dengarkan cerita mereka.



Jika sudah lama tidak berbicara, tidak perlu merasa canggung.



Anda dapat memulai dengan sederhana:



"Tiba-tiba kepikiran kamu. Apa kabar sekarang?"



Atau:



"Sudah lama tidak ngobrol. Semoga semuanya baik-baik saja."



Selain itu, cobalah membuat rutinitas sosial yang realistis.



Misalnya, makan bersama keluarga beberapa kali seminggu, menelepon teman setiap akhir pekan, atau meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan tanpa gangguan perangkat elektronik.



Yang paling penting adalah konsistensi, bukan intensitas.



Hubungan yang kuat tidak selalu dibangun melalui percakapan luar biasa. Sering kali hubungan terbentuk karena seseorang terus hadir dalam kehidupan kita.



Penutup: Jangan Tunggu Kesepian untuk Menyadari Pentingnya Hubungan



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan dengan orang lain memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar membuat hidup terasa ramai.



Hubungan membantu memenuhi kebutuhan untuk merasa terhubung, membantu mengatur emosi, mengurangi kesepian, memberikan makna, membantu kita memahami diri sendiri, mendukung kesehatan psikologis, dan memperkaya kehidupan melalui interaksi kecil sehari-hari.



Yang menarik, kita tidak membutuhkan ratusan teman untuk mendapatkan manfaat tersebut.



Sering kali kita hanya membutuhkan beberapa hubungan yang sehat, ditambah kemauan untuk terus hadir dan menjaga hubungan tersebut.



Karena pada akhirnya, kehidupan tidak hanya terdiri dari pekerjaan yang kita selesaikan, uang yang kita kumpulkan, atau target yang kita capai.



Ada juga orang-orang yang kita temui di sepanjang perjalanan.



Ada percakapan yang kita lakukan.



Ada tawa yang kita bagi.



Ada seseorang yang mendengarkan ketika kita sedang lelah.



Dan ada momen-momen kecil ketika kita menyadari bahwa kita tidak menjalani hidup ini sendirian.



