Ingin Menciptakan Kesan yang Bermakna pada First Date? Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - First date sering kali dianggap sebagai momen untuk tampil sebaik mungkin. Kita memilih pakaian dengan lebih hati-hati, memikirkan topik pembicaraan, bahkan mungkin berlatih bagaimana cara membuka percakapan agar tidak terasa canggung.

Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: kesan pertama yang kuat bukan selalu tentang seberapa menarik kamu terlihat, tetapi tentang bagaimana seseorang merasa ketika berada di dekatmu.

Seseorang mungkin tidak mengingat secara detail restoran yang kamu pilih, warna pakaian yang kamu kenakan, atau kalimat persis yang kamu ucapkan. Tetapi mereka cenderung mengingat perasaan yang muncul setelah menghabiskan waktu bersamamu.

Apakah mereka merasa nyaman? Didengarkan? Dihargai? Bisa menjadi diri sendiri?

Dalam psikologi sosial, interaksi awal dapat membentuk penilaian seseorang terhadap kita dengan sangat cepat. Karena itu, jika kamu ingin first date meninggalkan kesan yang lebih bermakna, fokusnya bukan sekadar “Bagaimana supaya dia menyukaiku?”, melainkan:

“Bagaimana supaya kami bisa benar-benar terhubung?”

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat enam strategi yang bisa kamu lakukan.

1. Jangan Berusaha Terlalu Keras untuk Membuat Dirimu Terlihat Menarik

Salah satu kesalahan paling umum saat first date adalah terlalu fokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain.