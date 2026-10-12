Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.54 WIB

Ingin Menciptakan Kesan yang Bermakna pada First Date? Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menciptakan kesan baik saat first date./Magnific/boggy - Image

seseorang yang menciptakan kesan baik saat first date./Magnific/boggy

JawaPos.com - First date sering kali dianggap sebagai momen untuk tampil sebaik mungkin. Kita memilih pakaian dengan lebih hati-hati, memikirkan topik pembicaraan, bahkan mungkin berlatih bagaimana cara membuka percakapan agar tidak terasa canggung.

Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: kesan pertama yang kuat bukan selalu tentang seberapa menarik kamu terlihat, tetapi tentang bagaimana seseorang merasa ketika berada di dekatmu.

Seseorang mungkin tidak mengingat secara detail restoran yang kamu pilih, warna pakaian yang kamu kenakan, atau kalimat persis yang kamu ucapkan. Tetapi mereka cenderung mengingat perasaan yang muncul setelah menghabiskan waktu bersamamu.

Apakah mereka merasa nyaman? Didengarkan? Dihargai? Bisa menjadi diri sendiri?

Dalam psikologi sosial, interaksi awal dapat membentuk penilaian seseorang terhadap kita dengan sangat cepat. Karena itu, jika kamu ingin first date meninggalkan kesan yang lebih bermakna, fokusnya bukan sekadar “Bagaimana supaya dia menyukaiku?”, melainkan:

“Bagaimana supaya kami bisa benar-benar terhubung?”

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat enam strategi yang bisa kamu lakukan.

1. Jangan Berusaha Terlalu Keras untuk Membuat Dirimu Terlihat Menarik

Salah satu kesalahan paling umum saat first date adalah terlalu fokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain.

Kita ingin terlihat lucu. Intelektual. Sukses. Percaya diri. Berpengalaman. Menarik.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Alasan Mengapa Sebagian Orang Tidak Mendapatkan Kencan Lanjutan Setelah First Date - Image
Kepribadian

8 Alasan Mengapa Sebagian Orang Tidak Mendapatkan Kencan Lanjutan Setelah First Date

Senin, 28 September 2026 | 21.35 WIB

7 Alasan Mengapa Kesan Pertama saat First Date dengan Calon Pasangan Sangat Penting - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Kesan Pertama saat First Date dengan Calon Pasangan Sangat Penting

Sabtu, 19 September 2026 | 02.51 WIB

4 Zodiak yang Paling Canggung Saat First Date, Paling Takut Merusak Suasana - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Canggung Saat First Date, Paling Takut Merusak Suasana

Sabtu, 25 Juli 2026 | 12.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore