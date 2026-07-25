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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 Juli 2026 | 12.15 WIB

4 Zodiak yang Paling Canggung Saat First Date, Paling Takut Merusak Suasana

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Sebagian zodiak dikenal karena mudah akrab dengan orang baru.

Mereka jarang merasa canggung dan bisa membuat orang lain merasa tertarik pada dirinya dalam waktu singkat.

Namun ada juga zodiak yang justru lebih kaku saat pertama kali bertemu seseorang, termasuk disaat first date.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling canggung saat first date

Virgo tidak selalu memberikan kesan pertama yang baik. Mereka cenderung terlalu banyak berpikir menjadi sempurna di depan pasangannya.

Mereka tidak ingin terluka, sehingga lebih sering menggali informasi dari orang lain daripada bercerita tentang diri sendiri.

Pisces merasa khawatir kesalahan-kesalahan kecil membuat mereka panik. Pisces cenderung menyesuaikan sikap dengan apa yang mereka anggap diingin oleh orang lain.

Mereka sering mengiyakan pendapat orang lain dan sulit menyampaikan pendapatnya sendiri.

Aquarius yang sulit ditebak terkadang membuat percakapan terasa canggung.selain itu, aquarius sering terlihat datar atau kurang menunjukkan emosinya.

Apabila aquarius tidak lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya, suasana first date bisa terasa semakin canggung.

Editor: Hanny Suwindari
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