Ingin Mengenali Teman yang Buruk Lewat Kata-katanya? Perhatikan 6 Kata Ini dari Mulutnya

JawaPos.com - Tidak semua teman yang buruk akan menunjukkan dirinya dengan cara yang terang-terangan.

Kadang, mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang benar-benar kasar. Mereka masih tertawa bersama kita, masih mengajak pergi, masih menyapa seperti biasa, bahkan mungkin terlihat sangat perhatian di depan orang lain.

Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda.

Setiap kali berbicara dengannya, kita merasa semakin kecil. Kita mulai meragukan diri sendiri. Kita merasa bersalah karena memiliki batasan. Kita takut menceritakan kabar baik karena khawatir akan mendapatkan komentar yang meremehkan.

Menariknya, pola seperti ini sering kali bisa terlihat dari kata-kata yang berulang kali keluar dari mulut seseorang.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), dalam psikologi, bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi. Cara seseorang berbicara juga dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana ia memandang orang lain, bagaimana ia merespons batasan, bagaimana ia mengelola konflik, dan bagaimana ia memperlakukan hubungan.

Tentu saja, kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan satu kata.

Seseorang bisa mengatakan sesuatu yang salah karena sedang lelah, marah, bercanda, atau tidak menyadari dampak ucapannya. Yang perlu diperhatikan adalah pola yang terus berulang, konteksnya, dan bagaimana ia bersikap ketika kita menyampaikan keberatan.

Jika kamu ingin lebih peka terhadap kualitas sebuah pertemanan, setidaknya ada enam kata atau ungkapan yang patut kamu perhatikan.