6 Cara 'Overview Effect' yang Dapat Membuat Kamu Merasa Hidup Lagi Menurut Psikologi

seseorang yang membuat merasa hidup./Magnific/lookstudio
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa hidup berjalan begitu saja?
Bangun tidur, memeriksa ponsel, bekerja, menyelesaikan berbagai kewajiban, pulang, makan, lalu tidur. Besok semuanya dimulai lagi. Dari luar, kehidupan mungkin terlihat baik-baik saja. Namun di dalam diri, ada perasaan yang sulit dijelaskan: seolah-olah kamu hadir secara fisik, tetapi tidak benar-benar merasakan hidup.
Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari kelelahan mental, stres berkepanjangan, rutinitas yang monoton, hingga perhatian yang terlalu lama tersedot oleh masalah-masalah kecil sehari-hari.
Menariknya, ada sebuah pengalaman yang sering dibicarakan dalam psikologi luar angkasa dan kajian tentang kekaguman yang disebut Overview Effect.
Istilah ini merujuk pada perubahan cara pandang yang dialami sebagian astronaut ketika melihat Bumi dari luar angkasa. Dari sana, Bumi tidak lagi terlihat sebagai kumpulan negara, kota, konflik, dan batas politik. Ia tampak sebagai satu planet kecil yang rapuh, tanpa garis batas yang terlihat, mengambang di ruang angkasa yang sangat luas.
Pengalaman tersebut dilaporkan dapat memunculkan rasa kagum, keterhubungan, perspektif baru, dan kesadaran yang lebih kuat mengenai kehidupan di Bumi.
Tentu saja, kita tidak perlu pergi ke luar angkasa untuk mendapatkan pengalaman yang persis sama.
Namun, beberapa mekanisme psikologis yang diasosiasikan dengan Overview Effect dapat kita dekati dalam kehidupan sehari-hari.
Kuncinya adalah mengubah cara kita melihat dunia—dan, pada akhirnya, mengubah cara kita melihat diri sendiri.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat enam cara yang bisa membantu kamu mendapatkan sedikit “efek Overview” dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022