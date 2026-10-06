6 Cara 'Overview Effect' yang Dapat Membuat Kamu Merasa Hidup Lagi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa hidup berjalan begitu saja?

Bangun tidur, memeriksa ponsel, bekerja, menyelesaikan berbagai kewajiban, pulang, makan, lalu tidur. Besok semuanya dimulai lagi. Dari luar, kehidupan mungkin terlihat baik-baik saja. Namun di dalam diri, ada perasaan yang sulit dijelaskan: seolah-olah kamu hadir secara fisik, tetapi tidak benar-benar merasakan hidup.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari kelelahan mental, stres berkepanjangan, rutinitas yang monoton, hingga perhatian yang terlalu lama tersedot oleh masalah-masalah kecil sehari-hari.

Menariknya, ada sebuah pengalaman yang sering dibicarakan dalam psikologi luar angkasa dan kajian tentang kekaguman yang disebut Overview Effect.

Istilah ini merujuk pada perubahan cara pandang yang dialami sebagian astronaut ketika melihat Bumi dari luar angkasa. Dari sana, Bumi tidak lagi terlihat sebagai kumpulan negara, kota, konflik, dan batas politik. Ia tampak sebagai satu planet kecil yang rapuh, tanpa garis batas yang terlihat, mengambang di ruang angkasa yang sangat luas.

Pengalaman tersebut dilaporkan dapat memunculkan rasa kagum, keterhubungan, perspektif baru, dan kesadaran yang lebih kuat mengenai kehidupan di Bumi.

Tentu saja, kita tidak perlu pergi ke luar angkasa untuk mendapatkan pengalaman yang persis sama.

Namun, beberapa mekanisme psikologis yang diasosiasikan dengan Overview Effect dapat kita dekati dalam kehidupan sehari-hari.

Kuncinya adalah mengubah cara kita melihat dunia—dan, pada akhirnya, mengubah cara kita melihat diri sendiri.