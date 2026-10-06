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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.44 WIB

6 Hal yang Terus-Menerus Kita Lakukan yang Membuat Hidup Kita Semakin Buruk Menurut Psikologi

seseorang yang membuat hidup semakin buruk./Magnific/syda_productions - Image

seseorang yang membuat hidup semakin buruk./Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Ada kalanya hidup terasa semakin berat bukan karena masalah yang datang terlalu banyak, tetapi karena tanpa sadar kita terus melakukan hal-hal yang membuat keadaan menjadi lebih sulit.

Kita mungkin menyalahkan pekerjaan, keadaan, hubungan, keluarga, lingkungan, bahkan nasib. Padahal, sebagian penderitaan sehari-hari justru muncul dari pola kecil yang kita ulang terus-menerus.

Menariknya, banyak dari kebiasaan tersebut pada awalnya terasa seperti sesuatu yang membantu. Kita menghindari masalah agar tidak stres. Kita memikirkan segala kemungkinan agar tidak salah mengambil keputusan. Kita bekerja lebih keras agar masa depan lebih aman. Kita membandingkan diri dengan orang lain agar tahu sejauh mana pencapaian kita.

Namun, ketika dilakukan terus-menerus, strategi yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi diri justru dapat menjadi sumber kelelahan psikologis.

Psikologi menunjukkan bahwa cara kita berpikir, memperhatikan sesuatu, menghadapi emosi, dan memperlakukan diri sendiri dapat memengaruhi bagaimana kita mengalami kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat enam hal yang mungkin terus kita lakukan tanpa sadar—dan perlahan membuat hidup terasa semakin buruk.

1. Terlalu Banyak Memikirkan Hal yang Belum Terjadi

Salah satu kebiasaan mental yang paling melelahkan adalah terus-menerus memikirkan masa depan.

“Bagaimana kalau nanti gagal?”

“Bagaimana kalau keputusan saya salah?”

Editor: Hanny Suwindari
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