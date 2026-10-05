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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.40 WIB

Kenali 7 Kepribadian Orang yang Lebih Suka Menghindari Konflik dalam Kehidupan Sehari-hari

Ilustrasi seseorang sedang mengalami konflik (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang sedang mengalami konflik (Freepik)

JawaPos.com – Masalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap manusia dan dapat muncul dalam berbagai situasi.

Bagi sebagian orang, menghadapi suatu permasalahan bahkan dapat menimbulkan tekanan yang cukup berat sehingga mereka cenderung menghindari konflik.

Berikut tujuh tipe kepribadian yang dikenal lebih memilih menjauh dari persoalan dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik dilansir dari Truity.

1.     ISFJ – Suka meremehkan sebuah masalah

Hampir semua orang setuju bahwa konfrontasi itu tidak mengenakkan, memalukan, berantakan, dan membingungkan. Namun, bagi sebagian orang, hal itu bisa sangat menyiksa.

Jika konfrontasi sedang terjadi, ISFJ akan menjadi tertekan, meremehkan masalah, mengalihkan topik pembicaraan, bersikap tenang dan membangun tembok keheningan, atau sekadar meninggalkan gedung. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri jika terjadi konflik dengan seseorang yang mereka cintai.

2.     ISFP – Menunggu masalah tersebut agar berakhir sendirinya

ISFP adalah orang yang santai dan tidak egois. Mereka lebih suka menjaga kedamaian daripada konfrontasi, dan sering kali akan mengalah pada orang lain, meremehkan kebutuhan mereka sendiri, daripada terlibat dalam konflik.

Editor: Novia Tri Astuti
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