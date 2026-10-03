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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Ingin Mencintai Jalan Hidup yang Sudah Kamu Pilih? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencintai jalan hidupnya./Magnific/magnific - Image

seseorang yang mencintai jalan hidupnya./Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika kita mulai mempertanyakan pilihan sendiri.

Kita melihat orang lain yang tampaknya sudah jauh lebih berhasil. Ada yang kariernya melesat, ada yang sudah memiliki rumah, menikah, bepergian ke banyak tempat, membangun bisnis, atau menjalani hidup yang terlihat begitu menarik dari luar.

Sementara kita masih berada di tempat yang sama.

Kemudian muncul pertanyaan yang diam-diam mengganggu:

"Apakah aku sudah memilih jalan hidup yang benar?"

Pertanyaan itu sebenarnya sangat manusiawi. Tidak semua orang merasa yakin dengan jalan yang sedang ditempuhnya. Bahkan seseorang yang terlihat bahagia sekalipun bisa mengalami keraguan, penyesalan, atau keinginan untuk menjalani kehidupan yang berbeda.

Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan.

Mencintai hidup bukan selalu berarti mendapatkan kehidupan yang sejak awal kita impikan.

Terkadang, mencintai hidup berarti belajar menemukan makna, nilai, dan kepuasan dari jalan yang sudah kita pilih—termasuk menerima bahwa jalan tersebut tidak selalu mudah.

Dalam psikologi, kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak hal menyenangkan yang kita miliki. Cara kita memaknai pengalaman, mengelola ekspektasi, membangun hubungan, dan melihat perkembangan diri juga memiliki peran besar.

Editor: Hanny Suwindari
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