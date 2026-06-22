Sukses di Dalam dan Luar Lapangan, Marc Klok Jadi Contoh Personal Branding Pesepak Bola Indonesia

JawaPos.com - Marc Klok menjadi salah satu sosok penting dalam sepak bola Indonesia. Namun jika melihat perjalanan karirnya dalam beberapa tahun terakhir bersama Persib, kesuksesan pemain naturalisasi asal Belanda tersebut tidak hanya dibangun dari performa di atas lapangan, melainkan juga dari kemampuannya memaksimalkan peluang di luar pertandingan.

Di tengah banyak pemain yang fokus pada karir sepak bola, Marc Klok tampil berbeda. Sejak masih bermain di PSM Makassar, gelandang Timnas Indonesia itu sudah terlihat aktif membangun citra profesional.

Dia menjalin berbagai kerja sama dengan merek olahraga, terlibat dalam sejumlah kampanye komersial, hingga memperluas jaringan di industri sepak bola. Langkah tersebut kini mulai menunjukkan hasil yang nyata.

Selain dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di super league, Marc Klok juga menjadi figur yang memiliki nilai komersial tinggi. Tidak banyak pemain di Indonesia yang mampu menjaga keseimbangan antara prestasi olahraga dan pengembangan karier di luar lapangan seperti yang dilakukannya.

Belakangan, Klok juga diketahui mengikuti berbagai program pengembangan diri, termasuk kursus yang berkaitan dengan manajemen sepak bola dan program pendidikan yang terhubung dengan FIFA. Langkah ini semakin memperlihatkan bahwa dirinya tidak hanya memikirkan karirnya saat menjadi pemain sepakbola tetapi juga kehidupan setelah pensiun.

Hal tersebut menjadi penting karena karier pesepak bola profesional memiliki batas waktu yang relatif singkat. Tidak semua pemain mampu mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Banyak yang baru mulai memikirkan langkah berikutnya ketika karier bermain mereka berakhir.

Klok tampaknya memilih jalur yang berbeda. Dia membangun fondasi sejak dini agar tetap memiliki peran dalam dunia sepak bola setelah tidak lagi aktif sebagai pemain.

Karena itu, tidak sedikit yang menilai dirinya memiliki potensi untuk masuk ke jajaran manajemen klub atau posisi strategis lainnya di masa depan. Namun, salah satu faktor terbesar yang membuat perjalanan karier Klok berkembang pesat adalah hubungannya dengan Persib Bandung dan para Bobotoh.