6 Alasan Mengapa Hari Terbaik dalam Hidupmu Bisa Diikuti oleh Rentetan Hari-Hari yang Buruk

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengalami hari yang terasa begitu sempurna?

Satu hari ketika semuanya seolah berjalan sesuai keinginan. Pekerjaan selesai dengan hasil memuaskan. Seseorang yang kamu cintai mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin kamu dengar. Kamu mendapatkan kabar baik, bertemu orang yang tepat, mencapai sesuatu yang selama ini kamu perjuangkan, atau sekadar menjalani hari tanpa masalah berarti.

Pada malam harinya, kamu mungkin berpikir:

"Andai setiap hari bisa seperti ini."

Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi.

Keesokan harinya terasa berat. Lalu hari berikutnya semakin melelahkan. Masalah kecil mulai bermunculan. Mood turun. Hubungan terasa lebih sensitif. Pekerjaan menjadi berantakan. Bahkan hal-hal biasa yang sebelumnya tidak mengganggu tiba-tiba terasa sangat menjengkelkan.

Lalu muncul pertanyaan:

Mengapa setelah mengalami hari yang luar biasa, hidup seolah-olah justru menjadi lebih buruk?

Apakah kehidupan sedang "menyeimbangkan" kebahagiaan kita?