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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.55 WIB

7 Alasan Mengapa Orang-orang Menghabiskan Jauh Lebih Banyak Waktu di Rumah Menurut Psikologi

seseorang yang menghabiskan waktu di rumah./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang menghabiskan waktu di rumah./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Dulu, menghabiskan sebagian besar waktu di rumah sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang tidak memiliki kegiatan. Orang yang jarang keluar rumah mungkin dianggap kurang bersosialisasi, terlalu nyaman, atau bahkan membosankan.

Namun, pandangan tersebut semakin tidak selalu tepat.

Bagi banyak orang, rumah bukan sekadar tempat untuk tidur dan menyimpan barang. Rumah dapat menjadi tempat untuk memulihkan energi, mengendalikan lingkungan, menghindari tekanan sosial, melakukan aktivitas yang bermakna, hingga merasa lebih aman secara emosional.

Dalam psikologi, kecenderungan seseorang untuk lebih banyak berada di rumah dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Kepribadian, pengalaman hidup, kebutuhan akan privasi, tingkat stres, kualitas hubungan sosial, hingga cara seseorang mengatur energinya dapat memainkan peran.

Menariknya, semakin banyak waktu di rumah tidak selalu berarti seseorang tidak menyukai kehidupan sosial. Bisa saja seseorang tetap memiliki teman, menikmati percakapan, dan menghargai hubungan dengan orang lain, tetapi memilih untuk lebih selektif mengenai kapan dan dengan siapa ia menghabiskan waktunya.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat 7 alasan psikologis mengapa orang-orang menghabiskan jauh lebih banyak waktu di rumah.

1. Rumah Memberikan Rasa Aman dan Kontrol

Salah satu alasan paling mendasar adalah kebutuhan manusia terhadap rasa aman.

Ketika berada di luar rumah, seseorang harus berhadapan dengan banyak hal yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Suara bising, kemacetan, cuaca, kerumunan, orang asing, tuntutan pekerjaan, percakapan sosial, hingga berbagai kejadian tak terduga dapat membuat seseorang merasa lebih waspada.

Di rumah, sebagian besar kondisi tersebut dapat dikendalikan.

Editor: Hanny Suwindari
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