7 Kebohongan Besar yang Dapat Menghancurkan Cinta dalam Sekejap Mata Menurut Psikologi

seseorang yang menghancurkan hubungannya./Magnific/user25451090
JawaPos.com - Cinta jarang hancur hanya karena satu pertengkaran.
Sering kali, yang benar-benar merusak sebuah hubungan adalah hilangnya rasa aman: ketika seseorang mulai bertanya-tanya, “Apakah selama ini aku benar-benar mengenal orang yang kucintai?”
Dalam psikologi hubungan, kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan romantis. Kepercayaan tidak dibangun melalui satu momen besar, melainkan melalui banyak interaksi kecil yang konsisten. Sebaliknya, pengkhianatan dapat terasa seperti sebuah benturan besar karena membuat pasangan mempertanyakan bukan hanya satu kejadian, tetapi juga berbagai hal yang sebelumnya mereka anggap benar.
Menariknya, kebohongan yang paling berbahaya tidak selalu berupa perselingkuhan.
Ada kebohongan tentang perasaan. Ada kebohongan tentang uang. Ada kebohongan yang terlihat seperti “demi kebaikan pasangan”, tetapi sebenarnya digunakan untuk menghindari konsekuensi. Ada pula kebohongan yang begitu sering diulang sampai seseorang akhirnya tidak lagi tahu mana kenyataan dan mana yang sengaja dibuat-buat.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat tujuh bentuk kebohongan yang dapat menggerus hubungan secara sangat dalam.
1. “Aku Tidak Punya Perasaan Apa-Apa Lagi.”
Ini mungkin terdengar seperti kebohongan sederhana.
Namun ketika seseorang mengatakan “Aku baik-baik saja”, “Aku masih bahagia”, atau “Aku tidak punya masalah dengan hubungan ini”, padahal sebenarnya ia sudah lama menyimpan kekecewaan, kebohongan tersebut dapat menciptakan masalah yang jauh lebih besar.
Mengapa?
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