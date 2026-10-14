Tak Selalu Terlihat Jelas, 9 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Tidak Suka kepada Anda

JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu berjalan sederhana. Di balik interaksi yang tampak baik-baik saja, terkadang terdapat perasaan kecewa, kesal, atau ketidaksukaan yang tidak diungkapkan secara langsung. Sebagian orang memilih menyembunyikan perasaan tersebut dengan tetap tersenyum dan bersikap sopan. Meski demikian, perubahan perilaku dan cara seseorang memperlakukan kita terkadang dapat menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan tersebut. Dilansir dari geediting, terdapat sejumlah sikap yang bisa dicermati untuk memahami kemungkinan adanya perasaan negatif yang tersembunyi. 1. Sikapnya berubah secara perlahan Perubahan kecil dalam perilaku dapat menjadi hal pertama yang terasa ketika hubungan mulai merenggang. Seseorang yang sebelumnya antusias berbicara mungkin menjadi lebih pasif, memberikan tanggapan singkat, atau jarang memulai percakapan. Walaupun ia masih menunjukkan keramahan, perbedaan sikap yang terjadi secara konsisten patut diperhatikan. Namun, perubahan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kesibukan, kelelahan, atau persoalan pribadi. 2. Mulai menghindari tatapan mata Tatapan mata menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Melalui kontak mata, seseorang biasanya menunjukkan perhatian dan keterlibatan ketika berbicara dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang kerap mengalihkan pandangan atau terlihat enggan melakukan kontak mata mungkin sedang merasa tidak nyaman. Meski begitu, kebiasaan ini tidak selalu berarti kebencian karena dapat dipengaruhi oleh rasa malu atau kecemasan. 3. Bahasa tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan Gerak tubuh terkadang memperlihatkan respons yang berbeda dari ucapan seseorang. Misalnya, ia sering menjaga jarak, menyilangkan tangan, mengarahkan tubuh menjauh, atau menempatkan benda di antara dirinya dan lawan bicara. Jika sikap tersebut berulang setiap kali berinteraksi dengan Anda, ada kemungkinan ia merasa kurang nyaman. Akan tetapi, bahasa tubuh perlu dipahami bersama situasi dan perilaku lainnya agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. 4. Sering mencari kesalahan kecil
JawaPos.com – Hubungan antarmanusia tidak selalu berjalan sederhana. Di balik interaksi yang tampak baik-baik saja, terkadang terdapat perasaan kecewa, kesal, atau ketidaksukaan yang tidak diungkapkan secara langsung.
Sebagian orang memilih menyembunyikan perasaan tersebut dengan tetap tersenyum dan bersikap sopan. Meski demikian, perubahan perilaku dan cara seseorang memperlakukan kita terkadang dapat menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan tersebut.
Dilansir dari geediting, terdapat sejumlah sikap yang bisa dicermati untuk memahami kemungkinan adanya perasaan negatif yang tersembunyi.
1. Sikapnya berubah secara perlahan
Perubahan kecil dalam perilaku dapat menjadi hal pertama yang terasa ketika hubungan mulai merenggang. Seseorang yang sebelumnya antusias berbicara mungkin menjadi lebih pasif, memberikan tanggapan singkat, atau jarang memulai percakapan.
Walaupun ia masih menunjukkan keramahan, perbedaan sikap yang terjadi secara konsisten patut diperhatikan. Namun, perubahan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kesibukan, kelelahan, atau persoalan pribadi.
2. Mulai menghindari tatapan mata
Tatapan mata menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Melalui kontak mata, seseorang biasanya menunjukkan perhatian dan keterlibatan ketika berbicara dengan orang lain.
Sebaliknya, seseorang yang kerap mengalihkan pandangan atau terlihat enggan melakukan kontak mata mungkin sedang merasa tidak nyaman. Meski begitu, kebiasaan ini tidak selalu berarti kebencian karena dapat dipengaruhi oleh rasa malu atau kecemasan.
3. Bahasa tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan
Gerak tubuh terkadang memperlihatkan respons yang berbeda dari ucapan seseorang. Misalnya, ia sering menjaga jarak, menyilangkan tangan, mengarahkan tubuh menjauh, atau menempatkan benda di antara dirinya dan lawan bicara.
Jika sikap tersebut berulang setiap kali berinteraksi dengan Anda, ada kemungkinan ia merasa kurang nyaman. Akan tetapi, bahasa tubuh perlu dipahami bersama situasi dan perilaku lainnya agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
4. Sering mencari kesalahan kecil
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