Kamu Akan Mengambil Keputusan yang Tidak Ingin Kamu Sesali, Lakukan 8 Langkah Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengambil keputusan penting./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Ada keputusan yang bisa dibuat dalam lima menit, tetapi dampaknya mungkin terasa selama bertahun-tahun.
Memilih pekerjaan. Mengakhiri atau mempertahankan hubungan. Pindah kota. Memulai bisnis. Mengambil pendidikan tertentu. Menginvestasikan uang. Menolak sebuah kesempatan. Bahkan keputusan sederhana seperti mengatakan “ya” atau “tidak” pada sesuatu yang penting dalam hidup terkadang membawa konsekuensi yang panjang.
Masalahnya, kita sering mengambil keputusan bukan dalam kondisi pikiran yang paling jernih.
Kita sedang takut.
Sedang marah.
Sedang terburu-buru.
Sedang ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain.
Atau justru sedang terlalu ingin mendapatkan hasil tertentu sehingga mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah terlihat.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), dalam psikologi, pengambilan keputusan manusia bukanlah proses yang sepenuhnya rasional. Emosi, pengalaman masa lalu, tekanan sosial, cara kita memandang risiko, bahkan kondisi tubuh ketika mengambil keputusan dapat memengaruhi pilihan yang kita buat.
Itulah sebabnya keputusan yang baik bukan selalu keputusan yang menghasilkan hasil sempurna.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022