Kamu Akan Mengambil Keputusan yang Tidak Ingin Kamu Sesali, Lakukan 8 Langkah Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada keputusan yang bisa dibuat dalam lima menit, tetapi dampaknya mungkin terasa selama bertahun-tahun.

Memilih pekerjaan. Mengakhiri atau mempertahankan hubungan. Pindah kota. Memulai bisnis. Mengambil pendidikan tertentu. Menginvestasikan uang. Menolak sebuah kesempatan. Bahkan keputusan sederhana seperti mengatakan “ya” atau “tidak” pada sesuatu yang penting dalam hidup terkadang membawa konsekuensi yang panjang.

Masalahnya, kita sering mengambil keputusan bukan dalam kondisi pikiran yang paling jernih.

Kita sedang takut.

Sedang marah.

Sedang terburu-buru.

Sedang ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain.

Atau justru sedang terlalu ingin mendapatkan hasil tertentu sehingga mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah terlihat.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), dalam psikologi, pengambilan keputusan manusia bukanlah proses yang sepenuhnya rasional. Emosi, pengalaman masa lalu, tekanan sosial, cara kita memandang risiko, bahkan kondisi tubuh ketika mengambil keputusan dapat memengaruhi pilihan yang kita buat.