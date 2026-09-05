Kerap Menunda Saat Mengambil Keputusan Besar yang Dianggap Menakutkan, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang menunda-nunda mengambil keputusan./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Ada keputusan yang sebenarnya sudah lama kita pikirkan, tetapi entah mengapa selalu terasa sulit untuk benar-benar diambil.
Mungkin kamu sudah tahu bahwa pekerjaan sekarang tidak lagi membuatmu berkembang, tetapi setiap kali ingin mengundurkan diri, muncul pikiran, “Bagaimana kalau setelah keluar aku malah menyesal?”
Mungkin kamu ingin memulai bisnis, pindah kota, melanjutkan pendidikan, mengakhiri hubungan yang tidak sehat, menerima kesempatan baru, atau mengambil langkah besar lainnya. Namun semakin dekat dengan keputusan tersebut, semakin banyak alasan untuk menundanya.
“Besok saja.”
“Aku pikir-pikir dulu.”
“Tunggu sampai kondisinya lebih tepat.”
“Kalau sudah lebih siap, baru aku putuskan.”
Masalahnya, “waktu yang tepat” itu sering kali tidak pernah benar-benar datang.
Menunda keputusan besar bukan selalu berarti seseorang malas atau tidak memiliki keberanian. Dalam banyak kasus, penundaan merupakan cara otak berusaha menghindari ketidaknyamanan emosional.
Kita menunda bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan karena keputusan tersebut membuat kita takut menghadapi kemungkinan yang belum pasti.
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Jawa Pos
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