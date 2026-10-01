3 Kalimat yang Diucapkan Orang yang Tak Mudah Terseret Drama Emosional Menurut Ahli, Anda Begini?

Ilustrasi seseorang yang tetap tenang dan tidak mudah terseret dalam drama emosional (Your Tango)
JawaPos.com - Berhadapan dengan orang yang sulit diajak berdiskusi bisa menguras energi. Percakapan dapat berubah menjadi perdebatan ketika lawan bicara merespons dengan sikap defensif, tidak jujur, atau menolak melihat persoalan dari sudut pandang lain.
Dalam kondisi seperti ini, menjaga batas diri menjadi bagian penting agar seseorang tidak ikut terseret ke dalam konflik emosional.
Dilansir dari YourTango, Kamis (1/10/2026), pengacara persidangan Jefferson Fisher membagikan tiga pendekatan untuk menghadapi percakapan sulit dengan orang yang dinilai belum matang secara emosional.
Fisher terbiasa menghadapi orang dalam situasi penuh tekanan melalui pekerjaannya sebagai pengacara persidangan. Menurut Fisher, salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah merasa bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi orang lain.
"Anda sudah mengelola perasaan dan emosi Anda sendiri. Bukan tanggung jawab Anda untuk mengatur emosi mereka," ujar Fisher.
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Berangkat dari prinsip itu, Fisher merangkum tiga kalimat yang dapat membantu seseorang tetap tenang dan tidak ikut terseret dalam drama emosional saat menghadapi orang yang sulit diajak berkomunikasi.
1. "Berhentilah mencoba untuk menjadi pahlawan."
Fisher menyarankan agar seseorang tidak selalu berusaha memperbaiki keadaan atau mengambil alih persoalan emosional orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas perasaan dan reaksinya sendiri.
YourTango juga mengaitkan pandangan tersebut dengan penelitian yang membahas regulasi emosi. Poin utamanya di sini adalah batas tanggung jawab emosional harus jelas, bukan klaim bahwa seseorang harus bersikap tidak peduli pada orang lain.
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