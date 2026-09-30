Tak Sekadar Cari Perhatian, Ini 7 Alasan Orang Gemar Melebih-lebihkan Cerita

seseorang yang sering melebih-melebihkan saat bercerita./Freepik/freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menceritakan sebuah pengalaman. Ada yang menyampaikannya secara singkat dan sesuai fakta, tetapi ada pula yang senang menambahkan berbagai detail agar kisahnya terdengar lebih menarik.
Kebiasaan tersebut bisa terlihat ketika seseorang membuat kejadian sederhana menjadi lebih dramatis, memberikan penekanan berlebihan pada bagian tertentu, atau menambahkan cerita yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Dalam psikologi, perilaku melebih-lebihkan atau exaggeration dapat berkaitan dengan berbagai faktor. Mulai dari kebutuhan mendapatkan perhatian, karakter pribadi, kondisi emosional, hingga keinginan memperoleh respons tertentu dari orang lain.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah karakter yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan seseorang dalam membumbui cerita. Berikut tujuh di antaranya:
Salah satu kemungkinan yang terlihat adalah keinginan untuk mendapatkan perhatian. Cerita yang dibuat lebih dramatis dianggap dapat membuat orang lain lebih tertarik untuk mendengarkan.
Bagi sebagian orang, respons dari pendengar seperti tertawa, terkejut, atau menunjukkan rasa kagum dapat memberikan kepuasan tersendiri.
Namun, keinginan mendapatkan perhatian tidak selalu berarti seseorang sengaja berbohong. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin hanya berusaha membuat pengalaman yang diceritakan terasa lebih menarik.
Kebiasaan membumbui cerita juga bisa berkaitan dengan kemampuan imajinasi yang tinggi. Orang dengan karakter seperti ini biasanya mudah mengembangkan sebuah kejadian menjadi narasi yang lebih hidup.
Mereka mungkin pandai memilih kata, menggambarkan suasana, atau menambahkan detail tertentu sehingga pendengar dapat membayangkan kejadian tersebut.
Kemampuan tersebut sebenarnya bisa menjadi kelebihan, terutama dalam pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan kreativitas. Masalah dapat muncul apabila tambahan cerita membuat fakta menjadi sulit dibedakan dari imajinasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022