6 Alasan untuk Berhenti Menjadi “Orang yang Terlalu Baik” dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi pasangan yang perhatian, pengertian, sabar, dan selalu berusaha menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kualitas ideal dalam sebuah hubungan. Kita diajarkan untuk mengalah ketika terjadi konflik, memahami pasangan ketika ia sedang sulit, memaafkan kesalahan, dan memberikan kesempatan kedua.

Semua itu memang bisa menjadi bagian dari hubungan yang sehat.

Namun, ada perbedaan penting antara menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang terlalu baik.

Orang yang baik tetap memiliki batas. Ia dapat mengatakan tidak, mengungkapkan kekecewaan, menyampaikan kebutuhan, dan meninggalkan situasi yang terus-menerus merugikannya.

Sebaliknya, seseorang yang “terlalu baik” sering kali merasa harus selalu mengerti, selalu memaafkan, selalu mengalah, dan sebisa mungkin menghindari konflik. Ia mungkin takut mengecewakan pasangan atau khawatir jika dirinya mulai menetapkan batas, hubungan tersebut akan berakhir.

Masalahnya bukan pada kebaikan itu sendiri.

Masalah muncul ketika kebaikan berubah menjadi pengorbanan diri yang terus-menerus.

Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, kesulitan menetapkan batas pribadi, ketakutan terhadap penolakan, atau kebutuhan yang sangat kuat untuk mempertahankan keharmonisan. Dalam jangka panjang, pola tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kontak dengan kebutuhan dan perasaannya sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat enam alasan mengapa dalam sebuah hubungan kita perlu berhenti menjadi “orang yang terlalu baik”.