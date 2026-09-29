Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 29 September 2026 | 21.08 WIB

6 Alasan untuk Berhenti Menjadi “Orang yang Terlalu Baik” dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu baik kepada hubungan./Magnific/drobotdean - Image

seseorang yang terlalu baik kepada hubungan./Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Menjadi pasangan yang perhatian, pengertian, sabar, dan selalu berusaha menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kualitas ideal dalam sebuah hubungan. Kita diajarkan untuk mengalah ketika terjadi konflik, memahami pasangan ketika ia sedang sulit, memaafkan kesalahan, dan memberikan kesempatan kedua.

Semua itu memang bisa menjadi bagian dari hubungan yang sehat.

Namun, ada perbedaan penting antara menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang terlalu baik.

Orang yang baik tetap memiliki batas. Ia dapat mengatakan tidak, mengungkapkan kekecewaan, menyampaikan kebutuhan, dan meninggalkan situasi yang terus-menerus merugikannya.

Sebaliknya, seseorang yang “terlalu baik” sering kali merasa harus selalu mengerti, selalu memaafkan, selalu mengalah, dan sebisa mungkin menghindari konflik. Ia mungkin takut mengecewakan pasangan atau khawatir jika dirinya mulai menetapkan batas, hubungan tersebut akan berakhir.

Masalahnya bukan pada kebaikan itu sendiri.

Masalah muncul ketika kebaikan berubah menjadi pengorbanan diri yang terus-menerus.

Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan people-pleasing, kesulitan menetapkan batas pribadi, ketakutan terhadap penolakan, atau kebutuhan yang sangat kuat untuk mempertahankan keharmonisan. Dalam jangka panjang, pola tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kontak dengan kebutuhan dan perasaannya sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat enam alasan mengapa dalam sebuah hubungan kita perlu berhenti menjadi “orang yang terlalu baik”.

1. Karena Terlalu Banyak Mengalah Bisa Membuat Kebutuhanmu Tidak Terlihat

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Kamu Ingin Memiliki Hubungan yang Lebih Aman dengan Pasanganmu, Lakukan 6 Langkah Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Memiliki Hubungan yang Lebih Aman dengan Pasanganmu, Lakukan 6 Langkah Ini

Senin, 28 September 2026 | 21.27 WIB

Apa yang Anda Lihat Pertama Kali? Ungkap Ketakutan Terbesar Anda Saat Menjalin Hubungan - Image
Kepribadian

Apa yang Anda Lihat Pertama Kali? Ungkap Ketakutan Terbesar Anda Saat Menjalin Hubungan

Senin, 28 September 2026 | 20.42 WIB

7 Alasan Mengapa Jeda Komunikasi dengan Pasangan Dapat Meningkatkan Kedekatan Hubungan - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Jeda Komunikasi dengan Pasangan Dapat Meningkatkan Kedekatan Hubungan

Senin, 28 September 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore