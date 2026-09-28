Tak Harus Cantik atau Tampan, 8 Kebiasaan Ini Bikin Seseorang Punya Daya Tarik Kuat

ilustrasi orang yang menarik. (Freepik)

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu ditentukan oleh penampilan fisik. Ada orang yang mampu membuat suasana berubah hanya karena cara mereka bersikap dan memperlakukan orang lain.

Pesona semacam ini biasanya muncul secara alami melalui kebiasaan sehari-hari. Cara mendengarkan, menghargai orang lain, menjaga batasan, hingga melihat sisi positif dalam kehidupan dapat membuat seseorang meninggalkan kesan yang kuat.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat membuat seseorang terlihat lebih menarik tanpa harus berusaha keras mendapatkan perhatian. Berikut delapan di antaranya:

1. Lebih Sering Mendengarkan Orang yang mampu menjadi pendengar yang baik biasanya membuat lawan bicara merasa dihargai. Mereka tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau mengalihkan topik kepada dirinya sendiri.

Ketika akhirnya berbicara, perkataannya pun cenderung lebih diperhatikan karena tidak menghabiskan percakapan dengan hal-hal yang tidak perlu.

2. Berbuat Baik Tanpa Mengharapkan Pujian Kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki daya tarik tersendiri. Ada orang yang membantu orang lain tanpa merasa perlu menceritakan atau memamerkan apa yang telah dilakukan.

Sikap seperti ini menunjukkan ketulusan. Mereka tidak menjadikan pujian atau penghargaan sebagai alasan utama untuk berbuat baik.

3. Membawa Energi Positif Sebagian orang mampu membuat lingkungan di sekitarnya terasa lebih nyaman hanya melalui sikap yang positif. Mereka tidak harus menjadi pusat perhatian untuk memberikan suasana yang menyenangkan.

Sikap optimistis, ramah, dan kemampuan menikmati momen sederhana dapat membuat keberadaan seseorang terasa menyenangkan bagi orang lain.

4. Memiliki Rasa Ingin Tahu Rasa ingin tahu dapat membuat seseorang terlihat lebih hidup dan menarik. Mereka tidak sekadar menerima informasi di permukaan, tetapi tertarik memahami sesuatu secara lebih mendalam.

Kebiasaan bertanya, membaca, mengeksplorasi hal baru, dan mau mendengarkan perspektif berbeda menunjukkan bahwa seseorang memiliki pikiran yang terbuka.

5. Berani Menjadi Diri Sendiri Di tengah dorongan untuk selalu terlihat sempurna, menjadi diri sendiri justru dapat menjadi kualitas yang membuat seseorang menonjol.

Orang yang tidak terus-menerus berusaha mendapatkan pengakuan dari orang lain biasanya terlihat lebih nyaman dengan dirinya. Keaslian dalam bersikap juga membuat interaksi terasa lebih natural.