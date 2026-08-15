Bukan Cuma Faktor Usia, 8 Kesalahan Merawat Kulit Ini Bisa Picu Penuaan Dini

ilustrasi orang yang kulitnya kusam. (Freepik)
JawaPos.com - Memiliki kulit sehat dan terlihat awet muda tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun, perawatan kulit tidak hanya bergantung pada produk yang digunakan.
Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru dapat membuat kondisi kulit memburuk. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut berpotensi membuat kulit lebih cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan.
Garis halus, kerutan, kulit kering, hingga tampilan wajah yang kusam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cara seseorang merawat kulit.
Karena itu, penting untuk memperhatikan bukan hanya apa yang digunakan pada kulit, tetapi juga bagaimana rutinitas perawatan dilakukan.
Dilansir dari English Jagran, berikut delapan kesalahan perawatan kulit yang sebaiknya dihindari karena dapat berkontribusi terhadap munculnya tanda penuaan dini.
Salah satu kebiasaan yang paling sering diabaikan adalah tidak menggunakan sunscreen secara rutin.
Paparan sinar ultraviolet (UV) dalam jangka panjang dapat memberikan dampak buruk terhadap kulit. Selain berhubungan dengan munculnya bintik hitam dan kerutan, paparan UV juga dapat memengaruhi elastisitas kulit.
Karena itu, perlindungan dari sinar matahari sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit, termasuk ketika kondisi cuaca terlihat mendung.
Eksfoliasi memang dapat membantu mengangkat sel kulit mati sehingga permukaan kulit terasa lebih halus.
Namun, terlalu sering melakukan eksfoliasi atau menggosok wajah dengan tekanan berlebihan justru dapat mengganggu lapisan pelindung kulit.
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Jawa Pos
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