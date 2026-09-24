Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Digital Ini Bisa Membuat Hubungan Kehilangan Kedekatan

seseorang yang hubungannya rusak karena media sosial./Freepik/freepik
JawaPos.com - Media sosial kini menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Platform digital memudahkan kita berkomunikasi, menjaga hubungan dengan orang yang jauh, hingga menemukan komunitas dengan minat yang sama.
Namun, penggunaan media sosial juga dapat membawa tantangan tersendiri. Kebiasaan yang terlihat sederhana, jika dilakukan terus-menerus, bisa memengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan memperlakukan orang-orang terdekatnya.
Dampaknya dapat muncul dalam berbagai hubungan, mulai dari pasangan, keluarga, hingga pertemanan. Karena itu, penting memperhatikan apakah aktivitas di dunia maya justru mulai mengurangi kualitas interaksi secara langsung.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kebiasaan di media sosial yang disebut dapat memberikan dampak kurang baik terhadap hubungan di dunia nyata.
Melihat unggahan orang lain terkadang membuat seseorang merasa kehidupannya tidak sebaik yang terlihat di layar. Foto liburan, pencapaian karier, hubungan romantis, atau gaya hidup yang tampak sempurna dapat memicu kebiasaan membandingkan diri.
Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dikenal sebagai social comparison. Jika dilakukan terus-menerus, seseorang dapat merasa kurang puas dengan kehidupannya sendiri.
Contohnya, melihat pasangan lain yang selalu mengunggah momen romantis bisa membuat seseorang merasa hubungannya kurang istimewa, meskipun kondisi sebenarnya baik-baik saja.
Perlu diingat bahwa media sosial umumnya hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan realitasnya.
Mendapatkan komentar positif atau banyak tanda suka memang bisa memberikan kepuasan. Namun, tidak semua persoalan pribadi perlu dibagikan kepada publik.
Ketika masalah hubungan, pertengkaran, atau persoalan keluarga terlalu sering diunggah, orang lain dapat ikut memberikan penilaian dan komentar.
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