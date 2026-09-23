Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 24 September 2026 | 04.13 WIB

Bukan Soal Pendiam, Ini 8 Ciri Kepribadian yang Dinilai Membosankan

Tanda seseorang memiliki kepribadian membosankan kata Psikologi - Image

Tanda seseorang memiliki kepribadian membosankan kata Psikologi

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berinteraksi yang berbeda. Dalam psikologi, kepribadian dapat memengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi sekaligus bagaimana dirinya dipersepsikan oleh lingkungan sosial.

Kesan membosankan dalam sebuah interaksi juga tidak selalu berkaitan dengan seseorang yang pendiam atau jarang berbicara. Ada sejumlah pola perilaku yang dapat membuat percakapan terasa monoton dan membuat orang lain kurang tertarik untuk melanjutkan interaksi.

Beberapa kebiasaan, seperti terlalu mudah ditebak, kurang menunjukkan ketertarikan terhadap lawan bicara, hingga selalu melihat sesuatu dari sisi negatif, dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda yang dikaitkan dengan kepribadian yang dianggap membosankan dalam perspektif psikologi.

1. Terlalu Mudah Ditebak

Memiliki rutinitas tentu bukan sesuatu yang buruk. Namun, ketika hampir seluruh respons, pembicaraan, dan perilaku seseorang selalu mengikuti pola yang sama, interaksi dengannya bisa terasa kurang bervariasi.

Misalnya, seseorang terus menceritakan pengalaman yang sama, menggunakan lelucon serupa, atau memberikan respons yang hampir selalu dapat diprediksi.

Jika orang lain bahkan sudah mengetahui apa yang akan dikatakan atau dilakukan sebelum hal tersebut terjadi, percakapan berpotensi terasa monoton. Variasi dalam berkomunikasi menjadi penting agar interaksi tetap terasa hidup.

2. Selalu Menguasai Percakapan

Percakapan yang sehat membutuhkan partisipasi dari kedua pihak. Namun, ada orang yang tanpa sadar lebih banyak berbicara mengenai dirinya sendiri, mulai dari pekerjaan, rencana pribadi, hingga berbagai pengalaman yang dialaminya.

Masalahnya bukan sekadar banyak bicara, melainkan tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka.

Ketika seseorang jarang bertanya dan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lawan bicara, interaksi akhirnya berubah menjadi komunikasi satu arah. Kondisi tersebut dapat membuat orang lain merasa hanya berperan sebagai pendengar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bau Mana yang Tidak Bisa Anda Toleransi? Ini Maknanya untuk Kepribadian Anda - Image
Kepribadian

Bau Mana yang Tidak Bisa Anda Toleransi? Ini Maknanya untuk Kepribadian Anda

Rabu, 23 September 2026 | 20.11 WIB

Lebih Suka Ulang Tahun Sederhana? Ini 7 Karakter yang Bisa Menggambarkan Dirimu - Image
Kepribadian

Lebih Suka Ulang Tahun Sederhana? Ini 7 Karakter yang Bisa Menggambarkan Dirimu

Rabu, 23 September 2026 | 18.15 WIB

6 Alasan Mengapa Orang yang Menyukai Makanan Manis Mungkin Juga Memiliki Kepribadian yang Manis - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Orang yang Menyukai Makanan Manis Mungkin Juga Memiliki Kepribadian yang Manis

Rabu, 23 September 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore