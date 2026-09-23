Bukan Soal Pendiam, Ini 8 Ciri Kepribadian yang Dinilai Membosankan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berinteraksi yang berbeda. Dalam psikologi, kepribadian dapat memengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi sekaligus bagaimana dirinya dipersepsikan oleh lingkungan sosial.

Kesan membosankan dalam sebuah interaksi juga tidak selalu berkaitan dengan seseorang yang pendiam atau jarang berbicara. Ada sejumlah pola perilaku yang dapat membuat percakapan terasa monoton dan membuat orang lain kurang tertarik untuk melanjutkan interaksi.

Beberapa kebiasaan, seperti terlalu mudah ditebak, kurang menunjukkan ketertarikan terhadap lawan bicara, hingga selalu melihat sesuatu dari sisi negatif, dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda yang dikaitkan dengan kepribadian yang dianggap membosankan dalam perspektif psikologi.

Baca Juga:6 Alasan Mengapa Begitu Banyak Orang Lebih Menyukai Kerja Jarak Jauh Menurut Psikologi

1. Terlalu Mudah Ditebak Memiliki rutinitas tentu bukan sesuatu yang buruk. Namun, ketika hampir seluruh respons, pembicaraan, dan perilaku seseorang selalu mengikuti pola yang sama, interaksi dengannya bisa terasa kurang bervariasi.

Misalnya, seseorang terus menceritakan pengalaman yang sama, menggunakan lelucon serupa, atau memberikan respons yang hampir selalu dapat diprediksi.

Jika orang lain bahkan sudah mengetahui apa yang akan dikatakan atau dilakukan sebelum hal tersebut terjadi, percakapan berpotensi terasa monoton. Variasi dalam berkomunikasi menjadi penting agar interaksi tetap terasa hidup.

2. Selalu Menguasai Percakapan Percakapan yang sehat membutuhkan partisipasi dari kedua pihak. Namun, ada orang yang tanpa sadar lebih banyak berbicara mengenai dirinya sendiri, mulai dari pekerjaan, rencana pribadi, hingga berbagai pengalaman yang dialaminya.

Masalahnya bukan sekadar banyak bicara, melainkan tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka.