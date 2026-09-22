Tak Harus Banyak Uang, 7 Cara Ini Bisa Membuat Seseorang Terlihat Lebih Berkelas Menurut Psikologi

Perilaku kelas menengah agar terlihat kaya raya kata Psikologi
JawaPos.com – Kesan seseorang di mata orang lain tidak selalu terbentuk dari jumlah uang yang dimiliki. Cara berpakaian, memilih barang, menjalani aktivitas, hingga menata lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi bagaimana tingkat kemapanan seseorang dipersepsikan.
Dalam kehidupan sosial, keinginan untuk terlihat sukses atau memiliki status tertentu merupakan hal yang cukup umum. Seseorang terkadang memilih gaya hidup dan kebiasaan tertentu untuk membangun citra yang sesuai dengan dirinya atau ingin ditampilkan kepada lingkungan.
Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang dalam pembahasan psikologi dan persepsi sosial dapat membuat seseorang dari kalangan kelas menengah terlihat lebih mapan.Kebiasaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan mengeluarkan banyak uang, tetapi juga menyangkut cara memilih, merawat, dan menikmati sesuatu.
Berikut tujuh perilaku yang dimaksud:
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Kesan berkelas tidak selalu muncul dari banyaknya barang yang dimiliki. Justru, memilih beberapa barang yang berkualitas dan sesuai kebutuhan dapat memberikan tampilan yang lebih rapi serta berkesan.
Misalnya, daripada membeli banyak pakaian dengan kualitas rendah, seseorang dapat memilih beberapa pakaian yang nyaman, awet, dan mudah dipadukan. Pilihan yang lebih selektif dapat menciptakan kesan bahwa seseorang memiliki gaya hidup yang terencana.
Pengetahuan mengenai makanan, cara penyajian, maupun pengalaman bersantap juga dapat membentuk citra tertentu. Seseorang yang memahami berbagai jenis makanan dan mampu berbicara mengenai pengalaman kuliner dengan baik dapat terlihat memiliki wawasan yang luas.
Namun, hal tersebut tidak berarti harus rutin makan di restoran mahal. Menikmati makanan berkualitas sesekali sambil mempelajari karakter rasa dan cara pengolahannya sudah dapat menjadi pengalaman yang menarik.
Kartu kredit dapat menjadi alat pembayaran yang bermanfaat apabila digunakan dengan perencanaan yang matang. Penggunaannya bukan berarti seseorang memiliki uang lebih banyak, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi mengatur transaksi dan arus kas.
Jika pembayaran dilakukan secara disiplin dan sesuai kemampuan, berbagai program seperti poin, cashback, atau miles juga dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, kartu kredit sebaiknya dipandang sebagai alat keuangan, bukan tambahan penghasilan.
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