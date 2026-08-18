Rezeki dan Jabatan Mengiringi, 6 Weton Ini Konon Punya Aura Orang Berkelas

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, serta perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai aura kewibawaan dan keberuntungan lebih kuat. Pemiliknya digambarkan memiliki karakter yang membuat mereka mudah memperoleh kepercayaan, membuka peluang, hingga mendapatkan kemapanan dalam kehidupan.

Sebagian bahkan dianalogikan mempunyai aura seperti kalangan ningrat. Bukan semata-mata karena kekayaan, tetapi juga karena sikap, kewibawaan, serta potensi untuk menduduki posisi yang dihormati.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki aura kelas atas.

1. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon kerap digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pembawaan kuat dan berwibawa. Sejak muda, pemilik weton ini dipercaya mampu menarik perhatian karena sikap dan cara berkomunikasinya.

Dalam tafsir primbon, karakter tersebut membuat Sabtu Kliwon memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Mereka tidak selalu harus mencari pengakuan karena kewibawaannya dipercaya dapat muncul secara alami.

Selain urusan kedudukan, Sabtu Kliwon juga disebut mempunyai jalan rezeki yang baik. Kemapanan dan penghormatan dari lingkungan sekitar menjadi dua hal yang kerap dikaitkan dengan weton ini.

2. Rabu Wage Pemilik Rabu Wage dipercaya memiliki karakter yang tenang, cermat, dan mampu menjaga apa yang telah dimilikinya.

Weton ini dalam sejumlah tafsir primbon dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan harta. Rezeki bisa datang melalui hasil kerja sendiri maupun aset yang diwariskan keluarga, seperti tanah atau usaha.