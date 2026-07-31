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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.38 WIB

Bukan Merek atau Harta, 7 Hal Ini Justru Membuat Seseorang Terlihat Berkelas

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Banyak orang menganggap seseorang terlihat berkelas karena memiliki kekayaan, barang mahal, atau gaya hidup mewah. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Menurut psikologi, kesan berkelas lebih banyak muncul dari cara seseorang membawa diri, pola pikir, serta kebiasaan kecil yang mencerminkan karakter positif. Seseorang tidak perlu menggunakan barang bermerek atau menunjukkan status sosial untuk terlihat elegan.

Justru, sikap percaya diri, kemampuan menghargai orang lain, hingga cara menjaga diri dapat menciptakan kesan yang lebih kuat.

Dilansir dari YourTango, berikut tujuh hal yang dapat membuat seseorang terlihat berkelas berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Percaya Diri Tanpa Merasa Lebih Unggul

Salah satu ciri orang yang terlihat berkelas adalah memiliki rasa percaya diri yang sehat. Mereka memahami nilai dirinya tanpa perlu mencari pengakuan terus-menerus dari orang lain.

Kepercayaan diri tersebut berbeda dengan kesombongan. Orang yang benar-benar berkelas tidak merasa perlu membuktikan dirinya melalui pamer atau merendahkan orang lain.

Mereka nyaman dengan dirinya sendiri dan mampu menunjukkan sikap tenang dalam berbagai situasi.

2. Memilih Aksesori yang Sederhana Namun Elegan

Dalam hal penampilan, kesan mahal tidak selalu berasal dari sesuatu yang mencolok. Banyak orang yang terlihat berkelas justru memilih aksesori dengan desain sederhana namun memiliki nilai estetika.

Gaya minimalis sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam memilih sesuatu secara bijak. Kesederhanaan juga dapat menunjukkan karakter yang lebih matang dan tidak berlebihan.

3. Memiliki Bahasa Tubuh yang Anggun

Cara seseorang bergerak dan berinteraksi dapat memengaruhi kesan yang diberikan kepada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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