Ingin Berhenti Membuktikan Bahwa Kamu Benar? Bahkan Saat Kamu Memang Benar, Lakukan 7 Cara Ampuh

JawaPos.com - Ada kalanya kita tahu bahwa kita benar.

Kita sudah memeriksa faktanya. Kita memiliki alasan yang kuat. Kita bahkan mungkin mempunyai bukti yang tidak terbantahkan. Namun, ketika orang lain tetap tidak setuju, kita merasa terdorong untuk menjelaskan lagi, memberikan bukti tambahan, membantah setiap kalimat, atau memastikan bahwa orang tersebut akhirnya mengakui bahwa kita memang benar.

Sekilas, keinginan itu terlihat seperti usaha untuk mempertahankan kebenaran.

Tetapi dalam banyak situasi, yang sebenarnya sedang kita pertahankan bukan hanya kebenaran. Kita sedang mempertahankan harga diri, citra diri, rasa dihargai, atau kebutuhan untuk merasa bahwa pandangan kita memiliki nilai.

Inilah sebabnya seseorang bisa terus berdebat bahkan setelah sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dibuktikan.

Menariknya, kemampuan untuk berkata, "Aku tahu aku benar, tetapi aku tidak perlu membuatmu mengakuinya," justru dapat menunjukkan kematangan psikologis.

Berhenti membuktikan bahwa kamu benar bukan berarti menjadi lemah. Bukan berarti membiarkan orang lain menginjakmu. Bukan pula berarti menerima informasi yang salah begitu saja.

Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk membedakan antara mempertahankan kebenaran dan mempertahankan ego.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), jika kamu ingin mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu menang dalam percakapan, berikut tujuh cara yang dapat membantu.