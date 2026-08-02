Tak Perlu Khawatir Lagi, Ini 6 Cara Mudah Menghilangkan Bau Badan Secara Efektif

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bau badan menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Selain membuat tidak nyaman, kondisi ini juga dapat memengaruhi rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain.
Bau badan sebenarnya muncul akibat aktivitas bakteri yang berkembang di permukaan kulit. Bakteri tersebut memecah kandungan tertentu dalam keringat sehingga menghasilkan aroma yang kurang sedap.
Selain faktor kebersihan tubuh, perubahan hormon juga dapat memengaruhi munculnya bau badan. Hal ini sering terjadi pada masa pubertas ketika kadar hormon androgen mengalami peningkatan.
Namun, masalah bau badan dapat dikurangi dengan beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut beberapa cara yang dapat membantu mengatasi bau badan dengan mudah.
Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi secara teratur menjadi langkah utama untuk mengurangi bau badan.
Anda dapat mandi satu hingga dua kali sehari atau membersihkan tubuh setelah melakukan aktivitas yang membuat banyak berkeringat, seperti berolahraga.
Pastikan bagian tubuh yang mudah berkeringat, seperti ketiak, leher, dan lipatan kulit, dibersihkan secara menyeluruh agar bakteri tidak mudah berkembang.
Sabun antibakteri dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi jumlah bakteri penyebab bau badan pada kulit.
Penggunaan sabun jenis ini dapat membantu menjaga tubuh tetap bersih dan segar lebih lama.
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