10 Ungkapan Kerap Digunakan Orang Sombong Tanpa Menyadari Bagaimana Ucapan Mereka Terdengar Bagi Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang tidak menyadari ucapannya sombong./Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang terkesan rendah hati, tetapi tanpa sadar cara mereka berbicara justru membuat orang lain merasa diremehkan.
Menariknya, sikap sombong tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan yang mencolok. Kadang, kesan tersebut muncul hanya dari pilihan kata dan cara seseorang menyampaikan pendapat.
Menurut psikologi, komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh nada, konteks, dan bagaimana pesan itu diterima oleh lawan bicara. Seseorang mungkin merasa sedang berbagi pengalaman, tetapi orang lain menangkapnya sebagai bentuk pamer atau merendahkan.
Hal ini berkaitan dengan konsep self-awareness atau kesadaran diri. Semakin rendah kesadaran seseorang terhadap dampak ucapannya, semakin besar kemungkinan ia dianggap arogan tanpa menyadarinya.
Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat sepuluh ungkapan yang sering diucapkan orang yang terkesan sombong, meskipun belum tentu mereka memiliki niat seperti itu.
1. "Kalau saya sih sudah biasa."
Kalimat ini sering muncul ketika seseorang menanggapi pencapaian, tantangan, atau pengalaman orang lain.
Sekilas terdengar biasa saja, tetapi ungkapan ini dapat memberi kesan bahwa pengalaman orang lain tidak istimewa karena pembicara merasa dirinya sudah jauh lebih berpengalaman.
Dalam psikologi sosial, perilaku seperti ini dapat mengurangi validasi terhadap pengalaman orang lain. Lawan bicara bisa merasa pencapaiannya dianggap remeh.
Alternatif yang lebih baik adalah mengatakan, "Saya pernah mengalami hal yang mirip. Mungkin pengalaman saya bisa membantu."
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