7 Alasan Mengapa Beberapa Perempuan Lajang Memutuskan Menjadi Diri Orang Lain untuk Menemukan Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mencari pasangan hidup merupakan salah satu kebutuhan emosional yang dimiliki banyak orang. Namun, perjalanan menemukan pasangan tidak selalu mudah. Tekanan sosial, pengalaman ditolak, hingga rasa takut tidak dicintai terkadang membuat sebagian perempuan lajang melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan dirinya sendiri, yaitu berpura-pura menjadi orang lain.

Mereka mungkin menyembunyikan sifat asli, mengubah kepribadian, berpura-pura menyukai hobi tertentu, bahkan menciptakan citra yang jauh berbeda dari kehidupan nyata.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), dalam psikologi, perilaku-perilaku ini bukan semata-mata bentuk kebohongan, melainkan sering kali merupakan mekanisme pertahanan diri yang muncul akibat kebutuhan untuk diterima dan dicintai.

Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasan psikologis mengenai tujuh alasan yang paling umum.

1. Takut Ditolak (Fear of Rejection)

Salah satu alasan terbesar seseorang berpura-pura menjadi orang lain adalah rasa takut ditolak. Psikologi menjelaskan bahwa penolakan dapat menimbulkan rasa sakit emosional yang cukup mendalam karena otak memproses penolakan sosial hampir seperti rasa sakit fisik.

Perempuan yang pernah mengalami penolakan dalam hubungan sebelumnya mungkin berpikir bahwa dirinya yang asli tidak cukup menarik. Akibatnya, ia mulai membentuk versi dirinya yang dianggap lebih disukai orang lain.

Contohnya, seseorang yang sebenarnya pendiam mulai bersikap sangat ceria hanya karena menganggap laki-laki lebih menyukai perempuan yang ekstrover.

Dalam jangka pendek cara ini mungkin berhasil menarik perhatian. Namun, hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan akan sulit dipertahankan karena identitas asli pada akhirnya akan muncul.