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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.28 WIB

Ingin Tetap Membumi di Dunia yang Makin Sulit untuk Diprediksi, Lakukan 6 Kebiasaan Ini

seseorang yang tetap membumi di dunia./Magnific/magnific - Image

seseorang yang tetap membumi di dunia./Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa cukup mudah untuk dipahami.

Kita bangun, bekerja, bertemu orang-orang yang sama, menjalani rutinitas, lalu pulang dan beristirahat. Kita mungkin tidak tahu persis apa yang akan terjadi besok, tetapi setidaknya dunia terasa memiliki pola yang bisa kita ikuti.

Sekarang, banyak hal berubah begitu cepat.

Informasi datang tanpa henti. Teknologi berkembang dalam hitungan bulan. Situasi ekonomi dapat berubah. Pekerjaan yang dulu terasa aman bisa mengalami perubahan. Hubungan sosial juga semakin kompleks. Belum lagi media sosial membuat kita setiap hari melihat kehidupan, pencapaian, masalah, dan opini orang lain dalam jumlah yang hampir tidak terbatas.

Tidak mengherankan jika sebagian orang merasa sulit untuk benar-benar tenang.

Bukan karena hidup mereka selalu buruk.

Justru terkadang karena pikiran mereka terlalu sibuk mengantisipasi apa yang mungkin terjadi.

“Bagaimana kalau nanti gagal?”

“Bagaimana kalau keadaan berubah?”

“Bagaimana kalau keputusan yang saya ambil ternyata salah?”

Editor: Hanny Suwindari
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