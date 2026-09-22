Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 02.48 WIB

11 Sifat Orang yang Sering Merasa Tidak Cocok di Mana Pun, Ternyata Punya Kelebihan Tersembunyi

Ilustrasi orang yang merasa tidak cocok dimanapun (magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seperti tidak benar-benar cocok dengan lingkungan mana pun? Sulit menemukan kelompok yang terasa nyaman, tidak mudah menyatu dengan orang lain, atau justru lebih menikmati waktu sendirian?

Perasaan seperti itu tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri seseorang. Bagi sebagian orang, kesulitan menemukan rasa memiliki justru berjalan beriringan dengan sejumlah karakter positif yang sering tidak disadari.

Mereka mungkin tidak nyaman mengikuti arus atau berusaha menyesuaikan diri hanya demi diterima. Sebaliknya, mereka cenderung membangun jalan sendiri, memiliki cara berpikir yang unik, serta lebih peka terhadap perasaan orang lain.

Meski terlalu banyak mengisolasi diri tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesejahteraan emosional, ada sejumlah sifat kepribadian orang yang merasa tidak cocok di mana pun yang justru patut dihargai.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, berikut 11 di antaranya.

1. Memiliki kesadaran emosional yang tinggi

Orang yang menyadari dirinya sulit menemukan koneksi dengan lingkungan biasanya memiliki kemampuan refleksi diri yang cukup baik.

Mereka mampu mengenali perasaan sendiri sekaligus memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku orang lain.

Misalnya, mereka dapat menangkap perubahan intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau tanda-tanda seseorang mulai merasa tidak nyaman dalam percakapan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kamu Sudah Tidak Cocok Lagi dengan Seseorang, Ketika 7 Hal Ini Mulai Mengganggumu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Kamu Sudah Tidak Cocok Lagi dengan Seseorang, Ketika 7 Hal Ini Mulai Mengganggumu Menurut Psikologi

Kamis, 2 Juli 2026 | 06.11 WIB

Dari Fokus hingga Punya Hubungan Mendalam, Ini 7 Kelebihan Introvert - Image
Kepribadian

Dari Fokus hingga Punya Hubungan Mendalam, Ini 7 Kelebihan Introvert

Selasa, 8 September 2026 | 16.34 WIB

7 Kelebihan Tersembunyi Penderita ADHD dalam Menghadapi Hal Melelahkan - Image
Lifestyle

7 Kelebihan Tersembunyi Penderita ADHD dalam Menghadapi Hal Melelahkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.13 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore