Kamu Sudah Tidak Cocok Lagi dengan Seseorang, Ketika 7 Hal Ini Mulai Mengganggumu Menurut Psikologi

seseorang yang sudah tidak cocok lagi dengan pasangan./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Setiap hubungan pasti mengalami pasang surut. Tidak ada pasangan yang selalu sejalan dalam segala hal. Perbedaan pendapat, kebiasaan, hingga cara berkomunikasi merupakan bagian alami dari sebuah hubungan.
Namun, ada kalanya rasa tidak nyaman yang awalnya kecil perlahan berubah menjadi sinyal bahwa hubungan tersebut sudah tidak lagi sehat atau bahkan tidak lagi cocok untuk dijalani.
Menurut psikologi, ketidakcocokan tidak selalu muncul karena pertengkaran besar atau pengkhianatan. Justru, tanda-tandanya sering kali hadir melalui hal-hal sederhana yang terus berulang hingga menguras energi emosional.
Ketika rasa kesal lebih sering muncul daripada rasa nyaman, itu bisa menjadi pertanda bahwa hubungan sedang mengalami masalah yang lebih mendalam.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat tujuh tanda yang patut diperhatikan.
1. Kehadirannya Lebih Sering Membuatmu Lelah daripada Bahagia
Di awal hubungan, bertemu dengannya mungkin menjadi momen yang paling dinanti. Namun seiring waktu, kamu justru merasa lelah setiap kali harus menghabiskan waktu bersama.
Dalam psikologi, hubungan yang sehat seharusnya menjadi sumber dukungan emosional, bukan sumber stres yang terus-menerus. Jika setelah bertemu dengannya kamu lebih sering merasa terkuras secara mental daripada merasa tenang, hal itu layak untuk direnungkan.
Sesekali merasa lelah adalah hal yang normal. Namun jika perasaan tersebut menjadi pola yang terus berulang, bisa jadi hubungan tersebut sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan emosionalmu.
2. Kebiasaan Kecilnya yang Dulu Lucu Kini Terasa Sangat Mengganggu
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