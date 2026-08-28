7 Kelebihan Tersembunyi Penderita ADHD dalam Menghadapi Hal Melelahkan

JawaPos.com - Kesehatan mental seperti ADHD sering dikaitkan hanya dengan tantangan tanpa memperhatikan kekuatan yang menyertainya.

Penderita ADHD kerap dinilai hanya dari kesulitan yang muncul akibat kondisi tersebut dalam kesehariannya.

Padahal sifat yang membuat fokus dan kontrol impuls sulit justru dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (28/8), berikut tujuh kelebihan tersembunyi yang biasa dimiliki penderita ADHD dalam menghadapi hal yang melelahkan bagi orang lain.

1. Tetap tenang dan berpikir cepat saat krisis

Sebagian penderita ADHD justru menemukan stimulasi yang dibutuhkan otaknya ketika berada dalam situasi bertekanan tinggi.

Ketika orang lain merasa kewalahan menghadapi banyak hal sekaligus, mereka justru mampu menentukan prioritas dengan cepat.

Sejumlah penelitian menemukan perbedaan aktivitas otak pada penderita ADHD yang berkaitan dengan pola perhatian tersebut.