Bukan Sekadar Kebiasaan, Ini 7 Sisi Positif Orang yang Gemar Menulis Tangan

kepribadian berkualitas orang yang masih mencatat dengan pena dan kertas kata psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Kehadiran berbagai perangkat digital membuat kegiatan mencatat kini semakin mudah dilakukan. Cukup membuka laptop atau ponsel, seseorang sudah dapat menyimpan berbagai informasi dalam hitungan detik.
Meski demikian, masih ada orang yang memilih menggunakan cara lama, yakni menulis menggunakan pena dan buku. Bagi mereka, mencatat dengan tangan bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga cara untuk memahami, mengingat, dan mengorganisasi informasi.
Menulis secara manual memang memiliki karakteristik berbeda dibanding mengetik. Prosesnya lebih lambat sehingga seseorang perlu menentukan informasi mana yang dianggap penting dan bagaimana cara merangkumnya.
Dilansir dari geediting.com, kebiasaan menulis dengan pena dan kertas dikaitkan dengan sejumlah proses belajar dan cara seseorang berinteraksi dengan informasi.
Berikut tujuh kecenderungan yang sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut.
1. Lebih mengutamakan pemahaman daripada kecepatan
Mengetik memungkinkan seseorang mencatat informasi dengan cepat. Namun, menulis tangan membuat proses mencatat berjalan lebih lambat sehingga seseorang cenderung memilih dan merangkum informasi yang dianggap penting.
Alih-alih menyalin setiap kata, penulis tangan biasanya perlu memproses informasi terlebih dahulu sebelum menuangkannya ke dalam catatan.
Sejumlah penelitian mengenai pencatatan menunjukkan bahwa proses ini dapat membantu pemahaman terhadap materi, khususnya ketika seseorang perlu menangkap gagasan utama dan konsep yang sedang dipelajari.
Dengan demikian, kebiasaan menulis tangan dapat mencerminkan kecenderungan untuk lebih memperhatikan isi informasi, bukan sekadar mengejar banyaknya catatan.
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Jawa Pos
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