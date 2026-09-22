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Endah Primasari Utami
Selasa, 22 September 2026 | 20.15 WIB

Wajah Hitam atau Putih yang Pertama Kali Anda Lihat? Mampu Ungkap Kepribadian Anda

Wajah hitam atau putih yang pertama kali terlihat ungkap kepribadian seseorang. Sumber: Instagram priyaminimoods.


JawaPos.com - Warna putih sering kali diartikan sebaagi kebaikan, sebaliknya dengan warna hitam.
 
Apakah penafsiran tersebut juga berlaku pada gambar wajah ini?

Apakah wajah putih berarti Anda memiliki kepribadian bak ibu peri dan wajah hitam berarti berkepribadian buruk?

Simak selengkapnya arti dibalik wajah hitam atau putih yang pertama kali Anda lihat seperti Dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Selasa (22/9).

1. Wajah Putih

Mungkin Anda termasuk tipe orang yang memerhatikan gambaran jelas sebelum mencari makna tersembunyi.

Anda memiliki kecenderungan langsung fokus pada subjek utama, lebih menyukai kejelasan, komunikasi yang lugas, serta segala sesuatu yang terasa teratur dan mudah dipahami.

Pada saat yang sama, Anda mungkin memikirkan secara mendalam tentang sesuatu yang menarik perhatian Anda.

Anda juga peka terhadap ekspresi dan emosi orang lain.

Ini membuat Anda mampu menyadari apa yang terjadi di sekitar sekaligus memahami perasaan orang lain.

2. Wajah Hitam

Secara alami, mungkin Anda tertarik pada detail yang tidak biasa, pola tersembunyi, atau hal-hal yang tidak langsung terlihat jelas.

Anda mampu menyadari hal-hal yang luput dari perhatian orang lain serta begitu menikmati teka-teki, misteri, dan menemukan keterkaitan diantara berbagai gagasan.

Anda memiliki gaya berpikir imajinatif dan eksploratif yang disertai dengan rasa ingin tahu mengenai alasan di balik segala sesuatu.

Ketika sesuatu tampak misterius atau memiliki lebih dari satu penafsiran, itu akan menarik perhatian Anda dan mendorong Anda untuk menelusuri jauh lebih dalam.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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