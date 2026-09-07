Mendagri Izinkan ASN di Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau WFH hingga 100 Persen

Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa).
JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kebijakan tersebut dapat diterapkan hingga 100 persen apabila situasi di wilayah masing-masing dinilai membahayakan kesehatan dan keamanan.
Pemerintah pusat, kata Tito, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Komunikasi dilakukan dengan sejumlah provinsi, di antaranya Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.
“Jadi kami selalu melakukan komunikasi tingkat provinsi dulu ya, untuk Provinsi Banten kemudian Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Jawa Barat, DKI, dan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tito dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9).
Tito menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk menyesuaikan aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik sesuai kondisi di lapangan.
Langkah tersebut dapat diambil apabila dampak erupsi mulai mengancam kesehatan ataupun keselamatan masyarakat.
“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik termasuk juga kegiatan masyarakat termasuk juga proses belajar mengajar dapat dilakukan respons, misalnya mengalihkan atau untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak keamanannya,” ucapnya.
Menurut Tito, penyesuaian tidak hanya terbatas pada pola kerja ASN. Pemerintah daerah juga dapat mengambil langkah terhadap sistem transportasi, aktivitas di jalan, hingga pelayanan publik lainnya apabila kondisi berkembang menjadi keadaan darurat.
“Termasuk juga kalau suatu pemerintah kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat termasuk bagi ASN, Aparatur Sipil Negara bisa terganggu, maka dapat dilakukan work from home,” ujarnya.
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Jawa Pos
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