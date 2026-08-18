BEM UI Demo di Bundaran HI, Pemprov DKI Minta WFH dan Siswa Diizinkan Belajar dari Rumah

BEM UI menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Aksi Menuju Indonesia Bangkrut' di kawasan Bundaran HI, Jakarta. (Reyhan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dikabarkan menggelar demo di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Pemprov DKI Jakarta meminta para pekerja untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan siswa sekolah diizinkan belajar dari rumah.
Rencana itu ramai diperbincangkan di media sosial Instagram pada akun @bemui_official. BEM UI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dan menyampaikan aspirasi secara terbuka di jalanan.
"Ayo, kita bersama-sama turun dan berjuang merebut kemerdekaan yang telah dinodai oleh rezim masa kini," tulis akun tersebut BEM UI, Senin (17/8).
BEM UI bersama aliansi organisasi masyarakat sipil berencana menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Aksi massa tersebut merupakan bentuk protes terhadap kondisi pemerintahan saat ini yang dinilai telah mencederai makna kemerdekaan bagi masyarakat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, membenarkan bahwa unjuk rasa tersebut siap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan. "Betul akan aksi," ujar Yatalathof saat dikonfirmasi.
Aksi itu dipastikan melibatkan basis massa yang cukup besar.
Narahubung BEM UI, Ridho, mengungkapkan bahwa agenda unjuk rasa di Bundaran HI ini merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dan elemen sipil.
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Jawa Pos
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