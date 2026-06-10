7 Tanda Seseorang Memiliki Kecerdasan Tinggi tetapi Kesulitan dengan Keterampilan Sosial Dasar Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi./Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Kecerdasan sering dikaitkan dengan kemampuan memecahkan masalah, berpikir logis, dan memahami konsep yang rumit. Namun, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi tidak selalu berjalan seiring dengan kemampuan sosial yang baik.
Dalam psikologi, kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan sosial atau emosional merupakan dua aspek yang berbeda. Seseorang dapat sangat unggul dalam berpikir analitis, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain.
Fenomena ini bukanlah hal yang aneh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kemampuan kognitif yang tinggi terkadang menghadapi tantangan dalam memahami isyarat sosial, membangun hubungan, atau menyesuaikan diri dengan norma pergaulan sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat tujuh tanda yang sering ditemukan menurut perspektif psikologi.
1. Lebih Nyaman Menghabiskan Waktu Sendiri
Orang dengan kecerdasan tinggi sering kali menikmati kesendirian. Mereka merasa lebih produktif ketika memiliki ruang untuk berpikir, membaca, atau mendalami minat tertentu tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.
Dalam psikologi, kebutuhan akan waktu sendiri tidak selalu berarti seseorang antisosial. Namun, kebiasaan ini dapat membuat mereka kurang terampil dalam menjalin hubungan sosial karena interaksi dengan orang lain menjadi lebih terbatas. Akibatnya, mereka terkadang tampak dingin atau sulit didekati, padahal sebenarnya mereka hanya merasa lebih nyaman dengan dunia pikirannya sendiri.
2. Sulit Memahami Basa-Basi
Percakapan ringan seperti membicarakan cuaca, makanan, atau hal-hal sederhana sering dianggap penting dalam membangun kedekatan sosial. Akan tetapi, orang yang sangat analitis terkadang menganggap percakapan semacam itu tidak terlalu bermakna.
Mereka lebih tertarik pada topik yang mendalam, seperti ilmu pengetahuan, filosofi, teknologi, atau isu yang membutuhkan pemikiran kompleks. Karena itu, mereka bisa terlihat canggung ketika harus terlibat dalam obrolan santai yang sebenarnya menjadi bagian penting dari keterampilan sosial dasar.
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