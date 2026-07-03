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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.37 WIB

Menurut Psikologi, 7 Tanda Seseorang Sangat Cerdas Namun Punya Keterampilan Sosial yang Rendah

ilustrasi orang yang sendirian. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang sendirian. (freepik)

JawaPos.com - Banyak orang berasumsi bahwa kecerdasan dan keterampilan sosial berjalan beriringan.

Namun pada justru kebalikannya sangat umum terjadi.

Orang-orang yang sangat cerdas kesulitan dengan keterampilan sosial dasar, bukan karena kurang memiliki kedalaman emosi atau empati.

Hal ini melainkan karena otak mereka lebih mengutamakan kecerdasan, logika, dan analisis daripada intuisi sosial.

Psikologi menyebut tujuh tanda seseorang memiliki kecerdasan tinggi tetapi kesulitan dengan keterampilan sosial dasar.

1. Mereka terlalu banyak memikirkan interaksi sederhana

Salah satu penanda paling jelas dari pikiran ber-IQ tinggi adalah kecenderungannya untuk menganalisis segalanya, entah pikiran, perilaku, pola, motif, dan bahkan pertukaran sosial terkecil.

Mereka tidak bermaksud terlalu banyak berpikir, otak mereka hanya secara otomatis menganalisis nada, implikasi, dan subteks.

2. Mereka kesulitan dengan obrolan ringan

Ini adalah salah satu tanda paling klasik dari kecerdasan tinggi yang dipadukan dengan rendahnya kemudahan bersosialisasi.

Editor: Hanny Suwindari
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