11 Kebiasaan Orang Pintar Menurut Psikologi yang Membedakan Mereka dari yang Kurang Cerdas

JawaPos.com – Ternyata, kebiasaan sehari-hari menjadi pembeda nyata antara orang pintar dan mereka yang tidak cerdas dalam menjalani hidup.

Psikologi membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya soal bawaan lahir, melainkan juga hasil dari pola kebiasaan yang dibangun secara konsisten.

Banyak orang merasa dirinya cerdas, padahal psikologi mengenal fenomena Dunning-Kruger yang menjelaskan kecenderungan meremehkan keterbatasan diri sendiri.

Orang pintar sejati memiliki rutinitas spesifik yang membedakan cara mereka berpikir, bertindak, dan merespons dunia sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/4), dijelaskan sebelas kebiasaan orang pintar dan cerdas menurut Psikologi.

1. Berpikir sebelum berbicara

Mengucapkan sesuatu tanpa pertimbangan matang kerap menjadi sumber masalah yang sebenarnya bisa dihindari dengan mudah.

Menurut psikolog Rick Hanson, kata-kata yang menyakitkan mengaktifkan jaringan rasa sakit emosional yang sama seperti rasa sakit fisik di otak.

Memberikan jeda sejenak sebelum berbicara membantu seseorang mengumpulkan pikiran dan memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.