7 Manfaat Psikologi Video Hewan Lucu yang Sering Dikirim Teman Dekat

JawaPos.com - Video hewan lucu ternyata memberikan manfaat kesehatan mental yang nyata bagi orang yang menontonnya secara rutin.

Waktu menatap layar sering dianggap berdampak buruk, namun ternyata tidak selalu demikian jika kontennya menyenangkan.

Kebiasaan menonton video hewan lucu ternyata membawa banyak manfaat baik meski awalnya terkesan sekadar hiburan biasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (19/9), berikut tujuh manfaat psikologi video hewan lucu yang sering dikirim teman dekat dalam kehidupan sehari-hari.

1. Meningkatkan rasa bahagia seseorang

Menyaksikan tingkah lucu hewan hampir mustahil dilakukan tanpa menimbulkan perasaan bahagia bagi penontonnya.

Penelitian menunjukkan bahwa menonton konten positif secara konsisten mampu meningkatkan rasa harapan dan kebahagiaan seseorang.

Tingkah menggemaskan hewan mungkin terlihat sepele, namun ternyata mampu memberi dampak besar bagi suasana hati.

Kebiasaan ini menjadi alasan tersendiri untuk berterima kasih kepada teman yang rajin mengirim video hewan.