Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.38 WIB

Kulit Mudah Iritasi? Ini 5 Cara Alami Ini untuk Merawat Kulit Sensitif

5 Cara Merawat Kulit Sensitif yang Efektif - Image

5 Cara Merawat Kulit Sensitif yang Efektif

JawaPos.com - Memiliki kulit sensitif memang membutuhkan perhatian ekstra. Kondisi ini membuat kulit lebih mudah mengalami kemerahan, terasa perih setelah menggunakan produk tertentu, atau cepat bereaksi ketika terjadi perubahan lingkungan maupun cuaca.

Karena itu, pemilik kulit sensitif perlu lebih selektif dalam memilih produk perawatan agar tidak memperparah iritasi yang muncul. Selain menggunakan produk yang sesuai, ada beberapa langkah alami yang dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap nyaman dan sehat.

Cara-cara tersebut relatif sederhana serta dapat dilakukan sebagai bagian dari rutinitas perawatan sehari-hari. Dirangkum dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara alami yang dapat dicoba untuk membantu merawat kulit sensitif.

1.       Selalu Gunakan Tabir Surya

Kulit sensitif sangatlah rentan terhadap kerusakan, paparan sinar ultraviolet bisa membuat radang dan muncul bercak-bercak merah di kulit.

Untuk menghindari hal tersebut, kamu dapat pastikan untuk mengoleskan tabir surya setelah mandi pagi. Kamu dapat memilih produk dengan SPF minimal 15 agar kulit kamu terhindar dari paparan sinar matahari.

2.       Gunakan Toner pada Kulit

Cara selanjutnya yaitu kamu dapat menggunakan toner pada kulit. Toner akan memberikan efek yang menenangkan pada kulit.

Tak hanya itu saja, toner juga memberikan dorongan hidrasi yang baik pada kulit wajah kamu, sehingga kulit terhindar dari kekeringan.

3.       Perlakukan Kulit dengan Lembut

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Obat Gatal dari Bahan Alami yang Bisa Dicoba di Rumah, Ampuh Redakan Iritasi dan Kulit Gatal - Image
Kesehatan

9 Obat Gatal dari Bahan Alami yang Bisa Dicoba di Rumah, Ampuh Redakan Iritasi dan Kulit Gatal

Rabu, 6 Mei 2026 | 14.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore