Kulit Mudah Iritasi? Ini 5 Cara Alami Ini untuk Merawat Kulit Sensitif

5 Cara Merawat Kulit Sensitif yang Efektif
JawaPos.com - Memiliki kulit sensitif memang membutuhkan perhatian ekstra. Kondisi ini membuat kulit lebih mudah mengalami kemerahan, terasa perih setelah menggunakan produk tertentu, atau cepat bereaksi ketika terjadi perubahan lingkungan maupun cuaca.
Karena itu, pemilik kulit sensitif perlu lebih selektif dalam memilih produk perawatan agar tidak memperparah iritasi yang muncul. Selain menggunakan produk yang sesuai, ada beberapa langkah alami yang dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap nyaman dan sehat.
Cara-cara tersebut relatif sederhana serta dapat dilakukan sebagai bagian dari rutinitas perawatan sehari-hari. Dirangkum dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara alami yang dapat dicoba untuk membantu merawat kulit sensitif.
1. Selalu Gunakan Tabir Surya
Kulit sensitif sangatlah rentan terhadap kerusakan, paparan sinar ultraviolet bisa membuat radang dan muncul bercak-bercak merah di kulit.
Untuk menghindari hal tersebut, kamu dapat pastikan untuk mengoleskan tabir surya setelah mandi pagi. Kamu dapat memilih produk dengan SPF minimal 15 agar kulit kamu terhindar dari paparan sinar matahari.
2. Gunakan Toner pada Kulit
Cara selanjutnya yaitu kamu dapat menggunakan toner pada kulit. Toner akan memberikan efek yang menenangkan pada kulit.
Tak hanya itu saja, toner juga memberikan dorongan hidrasi yang baik pada kulit wajah kamu, sehingga kulit terhindar dari kekeringan.
3. Perlakukan Kulit dengan Lembut
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