8 Kondisi Psikologi Tersembunyi di Balik Kebiasaan Tidur Berlebihan

JawaPos.com - Tidur berlebihan sering menjadi cara seseorang menghindari kenyataan sulit yang sedang dihadapinya dalam kehidupan.

Tidur memang penting saat tubuh lelah, namun menjadi masalah ketika dijadikan pelarian dari tekanan hidup.

Kebiasaan tidur berlebihan yang terus berulang bisa menjadi tanda bahwa seseorang membutuhkan cara mengatasi masalah yang lebih sehat.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (17/9), berikut delapan kondisi psikologi tersembunyi yang biasa mendorong seseorang tidur berlebihan sebagai cara menghindari kenyataan.

1. Pengalaman yang menyakitkan secara emosional

Menghadapi perpisahan atau kehilangan pekerjaan sering memicu tubuh merespons dengan menutup diri sepenuhnya.

Terdapat kaitan kuat antara depresi dengan kebiasaan tidur berlebihan yang dialami sebagian orang.

Sebagian penderita depresi memilih menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur akibat masalah emosional yang kompleks.

Seseorang mungkin tidak menyadari dirinya sedang mengalami depresi karena tubuhnya justru memberi sinyal lewat tidur berlebihan.