7 Alasan Kita Membutuhkan Humor, Keberanian, Kebenaran, dan Nyali dalam Kondisi yang Tidak Menentu

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa berjalan dengan pola yang cukup mudah ditebak. Kita membuat rencana, bekerja, menabung, membangun hubungan, mengejar target, lalu berharap semuanya bergerak sesuai jalur yang sudah disusun.

Namun, ada pula masa ketika kepastian menjadi barang mahal.

Berita berubah dengan cepat. Kondisi ekonomi sulit diprediksi. Dunia kerja mengalami perubahan. Teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk beradaptasi. Informasi datang tanpa henti, sementara tidak semuanya benar. Di tengah situasi seperti ini, manusia mudah mengalami kecemasan, kelelahan mental, sinisme, bahkan kehilangan keberanian untuk mengambil sikap.

Dalam kondisi semacam itu, ada empat hal yang mungkin terdengar sederhana tetapi justru sangat penting: humor, keberanian, kebenaran, dan nyali.

Humor membantu kita bernapas ketika tekanan terasa terlalu berat. Keberanian membuat kita tetap bergerak meskipun takut. Kebenaran membantu kita berpijak pada kenyataan. Sementara nyali membuat kita berani melakukan sesuatu ketika sekadar mengetahui kebenaran belum cukup.

Keempatnya bukan berarti seseorang harus selalu tertawa, selalu berani, selalu keras, atau selalu mengatakan apa pun yang ada di pikirannya.

Dalam perspektif psikologi, yang lebih penting adalah kemampuan manusia untuk menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan fleksibilitas, penilaian yang sehat, hubungan dengan orang lain, serta rasa bahwa hidup masih memiliki makna.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat tujuh alasan mengapa kita membutuhkan humor, keberanian, kebenaran, dan nyali ketika menghadapi masa yang tidak menentu.

1. Humor membantu otak mengambil jarak dari tekanan