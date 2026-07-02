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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 2 Juli 2026 | 20.22 WIB

9 Pengalaman Masa Kecil Generasi Tua yang Kini Jarang Terjadi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang bermain di luar rumah tanpa pengawasan ketat / foto: Magnific/freepik

 

JawaPos.com - Perubahan sosial, teknologi, dan pola asuh dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara anak-anak tumbuh. Generasi yang lebih tua—misalnya yang tumbuh pada era 70–90an di banyak wilayah Indonesia—memiliki pengalaman masa kecil yang cukup berbeda dibanding anak-anak sekarang.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), dalam perspektif Psikologi, pengalaman masa kecil sangat memengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional seseorang. Banyak pengalaman “klasik” masa kecil yang dulu umum, kini mulai jarang terjadi karena perubahan lingkungan, teknologi, dan gaya pengasuhan.

Berikut 9 di antaranya:

1. Bermain di luar rumah tanpa pengawasan ketat

Generasi lama terbiasa bermain di luar rumah dari pagi hingga sore tanpa pendamping orang dewasa. Mereka bermain petak umpet, kelereng, layangan, atau sepak bola di lapangan kosong.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, ini membentuk:

kemandirian
kemampuan mengambil keputusan
toleransi terhadap risiko

Saat ini, banyak anak lebih sering bermain di dalam rumah atau dengan pengawasan ketat karena alasan keamanan dan perubahan lingkungan.

2. Interaksi sosial “langsung” dengan teman sebaya

Sebelum era gawai, interaksi sosial terjadi secara fisik. Anak-anak harus bertemu langsung untuk bermain atau berdiskusi.

Dalam psikologi sosial, interaksi langsung ini penting untuk:

membaca ekspresi wajah
belajar empati
mengelola konflik secara nyata

Kini, interaksi sering berpindah ke dunia digital yang lebih minim ekspresi non-verbal.

3. Tidak ada akses instan terhadap hiburan

Generasi dulu tidak memiliki YouTube, TikTok, atau streaming. Hiburan harus “diusahakan”, misalnya:

menonton TV pada jam tertentu
mendengarkan radio
membaca buku komik berulang kali

Secara psikologis, kondisi ini melatih:

kesabaran (delayed gratification)
kreativitas dalam mengisi waktu kosong
 
4. Bermain permainan tradisional

Permainan seperti congklak, engklek, bentengan, dan gasing bukan sekadar hiburan, tetapi juga latihan kognitif dan sosial.

Menurut psikologi perkembangan, permainan ini melatih:

strategi dan perencanaan
koordinasi motorik
kerja sama kelompok

Kini, permainan tersebut tergantikan oleh game digital yang lebih individual.

5. Pulang sekolah tanpa komunikasi dengan orang tua

Dulu, anak pulang sekolah tanpa “update” ke orang tua. Tidak ada chat, GPS, atau telepon genggam.

Hal ini menumbuhkan:

rasa tanggung jawab pribadi
kemampuan mengelola waktu sendiri
kemandirian emosional

Saat ini, orang tua cenderung ingin selalu tahu posisi anak secara real-time.

6. Belajar dari pengalaman langsung, bukan tutorial

Generasi lama belajar banyak hal dengan mencoba langsung:

belajar naik sepeda tanpa video tutorial
belajar keterampilan dari teman atau lingkungan

Dalam psikologi kognitif, ini disebut experiential learning, yang sangat kuat dalam membentuk memori jangka panjang.

7. Minimnya perbandingan sosial dari media

Dulu, anak-anak hanya membandingkan diri dengan teman sekitar. Tidak ada media sosial yang menampilkan “standar hidup ideal”.

Saat ini, paparan media sosial dapat meningkatkan:

social comparison
kecemasan performa
tekanan identitas

Ini adalah salah satu fokus utama dalam psikologi modern terkait kesehatan mental remaja.

8. Keterbatasan informasi membuat imajinasi lebih aktif

Karena akses informasi terbatas, anak-anak dulu sering mengisi kekosongan dengan:

cerita buatan sendiri
imajinasi saat bermain
mitos dan cerita rakyat

Dalam psikologi perkembangan, ini memperkuat:

kreativitas naratif
kemampuan simbolik
imajinasi abstrak
 
9. Hubungan keluarga yang lebih “tatap muka”

Interaksi keluarga lebih sering terjadi secara langsung tanpa distraksi gadget. Makan malam, ngobrol santai, atau berkumpul di ruang tamu menjadi rutinitas.

Dalam psikologi keluarga, interaksi ini penting untuk:

ikatan emosional (attachment)
komunikasi terbuka
stabilitas psikologis anak

Saat ini, banyak keluarga menghadapi tantangan “kehadiran fisik tanpa kehadiran emosional” karena masing-masing sibuk dengan perangkat digital.

Kesimpulan

Perubahan zaman bukan berarti pengalaman masa lalu lebih baik atau lebih buruk, tetapi berbeda. Dari perspektif psikologi, setiap lingkungan membentuk adaptasi mental yang unik.

Generasi lama tumbuh dengan lebih banyak kebebasan fisik dan keterbatasan teknologi, sedangkan generasi sekarang tumbuh dengan konektivitas tinggi dan informasi tanpa batas.

Keduanya membentuk pola pikir dan keterampilan yang berbeda—dan sama-sama relevan dengan zamannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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